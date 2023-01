Diego Simeone fue contundente y aseguro que ningún jugador le pidió salir del Atlético de Madrid

Diego Simeone , entrenador del Atlético de Madrid , afirmó este martes que ningún jugador de su actual plantilla le ha pedido salir en este mercado de enero, al tiempo que insistió en que está "preparado" para "cualquier cosa que pueda suceder" antes del cierre del plazo.

"A mí personalmente, no. En este momento, ninguno", contestó el técnico cuando fue preguntado en la rueda de prensa antes del entrenamiento vespertino del Atlético.

"Estamos preparados para cualquier cosa que pueda suceder. Entendemos el mercado. Tenemos jugadores muy buenos, casi siempre ha sucedido que ha llegado gente y ha salido gente. Estamos preparados porque entendemos el juego en el que estamos", apuntó.

En la rueda de prensa previa al duelo por Copa del rey, Simeone también comentó se queda con las situaciones "positivas" del equipo, al que ve "mejor", en un "crecimiento continuo" desde el Mundial 2022 y con la confianza de que "los goles llegarán", mientras enfoca al partido de los octavos de final de la Copa del Rey contra el Levante, que está "haciendo las cosas extraordinariamente bien".

"Venimos de hacer un buen partido, que generamos lo que hay que generar, que son situaciones de gol para ganar los partidos. Seguramente, con la tranquilidad y la confianza que tenemos puesta en nuestros jugadores, los goles llegarán", explicó el técnico antes del entrenamiento vespertino en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda.

"Los chicos están con entusiasmo, tienen una gran ilusión con revertir esta situación que estamos contando de que veníamos de una temporada regular a mala. Para mí, con un crecimiento bueno después del Mundial y esperar que sigamos en ese camino", abundó.

"Desde que volvimos del Mundial, el equipo está jugando mejor, está teniendo buenos partidos y en un crecimiento continuo. No ha tenido el éxito de ganar o empatar con el Barcelona ni la posibilidad de ser contundentes con el Almería. Soy de buscar las cosas positivas. Veo al equipo mejor. Ojalá podamos encontrar la contundencia necesaria para lo que se necesita en el fútbol, que es ganar y hacer goles", continuó.

Mientras asume que "hay que mejorar" el aspecto de las expulsiones, con tres en sus últimas tres jornadas de LaLiga Santander, algo que están "trabajando y hablando", Simeone destacó las cualidades del Levante: "Es un rival que está haciéndolo extraordinariamente bien desde que llegó su entrenador. Está en una posición ideal para el ascenso directo y volver a Primera, que el Levante siempre lo ha tenido".

"Un bonito estadio, un buen equipo y tendremos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", enfocó Simeone, quien sigue "pensando lo mismo" sobre el VAR, al que siempre ha defendido, un día después del polémico fallo en el gol del Elche al Cádiz: "No vi el final del partido. No vi esta jugada y al no verla no puedo opinar mucho. No la vi en serio. No la vi".