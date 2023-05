Dimitar Berbatov postula a Harry Kane para el Real Madrid, como un gran fichaje

Dimitar Berbatov (Blagoevgrad, 1981) confía mucho en Harry Kane. Cree que, de quedarse en el Tottenham Hotspur, no arruinará su legado en Inglaterra y dará a los 'Spurs' el título que ansía desde hace quince años. Pero también advierte: "Si se marcha, al Real Madrid, por ejemplo, sería un gran fichaje".

El búlgaro, que ejerce como embajador de la empresa Enterprise Rent-A-Car, patrocinador de la Liga Europa, repasa con EFE el futuro de Kane, el presente de José Mourinho, la ambición del Manchester United de arruinar el triplete de sus vecinos y la maldición del Tottenham Hotspur.

Pregunta: ¿Quién es su favorito para esta final de la Europa League?

Respuesta: A mí me hubiera gustado que la ganara el Bayer Leverkusen o el Manchester United, pero ahora que están los dos eliminados me inclino por la Roma, porque les entrena José Mourinho y entrenó tanto al United como al Tottenham, dos de mis clubes. Espero ver un partido emocionante, pero es una final y suelen ser aburridas, muy aburridas, porque hay mucho en juego. Quieres estar más seguro y tomar menos riesgos.

Es una final al 50 %.

P: ¿Quiere Mourinho un partido aburrido?

R: Creo que todo entrenador quiere ganar una final sin importar cómo, porque después el ganador es tal equipo, pero no se va a recordar cómo jugaron, sino solo quién fue el campeón.

P: Ha dicho que prefiere a Mourinho porque entrenó al Tottenham, pero él no guarda buen recuerdo de los 'Spurs' porque le echaron antes de la final contra el City.

R: Es que esa la razón más importante. Le echaron una semana antes de la final de la Copa de la Liga. Cuando le haces eso a uno de los mejores entrenadores del mundo... No fue algo bueno para él, él quiere luchar por finales, él estaba listo para esa final y seguramente sabía cómo ganarla. Por eso está dolido.

P: ¿Por qué Mourinho nunca pasa de moda?

R: Mourinho es Mourinho, es uno de los mejores. Nunca va a pasar de moda ni quedarse fuera del fútbol. No va a tener una mala temporada y se va a ir. Siempre va a estar ahí, porque tiene mucho que dar al fútbol. Lo está demostrando con la Roma, tenemos mucha suerte de que siga en primera línea y ganando. Le enseña a otros entrenadores cómo ganar títulos.

P: ¿Es comparable la supremacía del Sevilla en la Liga Europa con la del Real Madrid en la Champions?

R: Es una comparación justa, porque ganar esta competición seis veces y tener la oportunidad de una séptima es un logro increíble. No sé cómo lo hacen. Tiene mucho mérito y tienen mucha experiencia. Quizás por eso la gente piensen que son favoritos, pero en mi opinión está al 50 %.

P: Cambiando a la Premier, usted estuvo en la plantilla que ganó la Copa de la Liga con el Tottenham en 2008 -último título de los 'Spurs'. ¿Qué hubiera pensado si le dijeran por entonces que el Tottenham estaría 15 años sin ganar un nuevo trofeo?

R: Puf, yo marqué en aquella final y fue increíble. Ganamos al Chelsea, que tenía un gran equipo, con Drogba, Lampard, Terry... Después de aquel partido pensé que los 'Spurs' tenían una mentalidad ganadora y que iban a empezar a ganar títulos, pero no ha ocurrido. Han pasado quince años, mucho tiempo, y no ha habido otro título. Todo el mundo es consciente de esto y están intentando conseguirlo. En algún momento lo conseguirán, seguro. No sé cuándo, pero lo tienen todo, un gran estadio, Harry Kane y Heung-min Son como líderes del equipo... Lo único que les falta es ganar ese trofeo.

P: Habla de Kane y cada vez es más complicado justificar que se quede. ¿Debería irse?

R: Su reputación y su legado en el Tottenham es tan grande ahora que no creo que se vaya a ir. Creo que se quedará porque no puede permitirse dañar eso y echarlo a perder. Cuando piensas en los 'Spurs', piensas en Harry Kane, y cuando dices 'Spurs', piensas en Harry Kane. Es el máximo goleador histórico del club, batiendo récords todas las temporadas... No creo que quiera romper eso y especialmente su relación con los aficionados. Creo que debería quedarse y seguro que en algún momento con él ganan un título.

P: El Real Madrid podría ser uno de los clubes interesados en ficharle, pero hay dudas con un futbolista que nunca ha salido de la Premier, que tiene 30 años, que costaría más de 100 millones...

R: Por la forma en la que Kane juega, sería un gran fichaje para cualquier equipo del mundo. Creo que por su legado se quedará aquí, pero si decidiera irse, al Real Madrid, por ejemplo, sería un gran fichaje. Eso sí, costará mucho dinero, porque conozco a Daniel Levy y pedirá mucho por su estrella. Sería interesante verlo, porque no hay muchos jugadores ingleses que se hayan ido de Inglaterra, porque la Premier seguramente sea la mejor liga y todos quieren estar ahí.

P: Como exjugador del United, ¿cómo de importante es para el United fastidiarle el triplete al Manchester City?

R: Esa es la prioridad de los jugadores del United, tienen que parar al City y evitar que consigan ese triplete. Porque todos quieren que el United sea el único inglés en conseguir el triplete. Son capaces de hacerlo, va a ser una gran final. Estaré ahí apoyando al United y espero que ganen al City.

P: Con la buena temporada que han terminado haciendo, ¿tomó el United la decisión correcta al deshacerse de Cristiano Ronaldo?

R: Cuando tienes a Cristiano en tu equipo, uno de los mejores de la historia, tienes que saber cómo trabajar con él, tienes que saber que va a querer jugar siempre. Porque es muy ambicioso, quiere ser titular siempre. Si esto no pasa, vas a tener problemas, vas a tener que sentarte con él y hablar sobre ello y encontrar una solución. En este caso, la mejor solución era separar sus caminos. A mí me hubiera gustado que se quedara, porque aún puede marcar goles. Pero me hace feliz que siga jugando, divirtiéndose y marcando goles. Aún le quedan un par de años buenos por delante.

Dimitar Berbatov, junto a Ben Foster, jugador del Wrexham United, participaron en la campaña "Mission Masterclass" de Enterprise Rent-A-Car para la temporada 2022-2023 de la Europa League.