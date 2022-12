Disfrute por partida doble la Eliminatoria: este viernes repetimos toda la fecha por Caracol HD2

Si se lo perdió o quiere volver a vibrar con el punto que sacó Colombia en Venezuela, prográmese con nuestra señal. También estarán los otros cuatro compromisos de la jornada.

Desde las 6:00 a.m. de este viernes podrá revivir el choque entre Venezuela y Colombia por la señal HD2 del Canal Caracol. Luego de la etapa 13 de la Vuelta a España sigue la repetición del resto de la jornada 15 de la Eliminatoria al Mundial de Rusia 2018.

A partir de las 11:00 a.m. estará el juego Uruguay vs. Argentina, a la 1:00 p.m. tendremos Brasil vs. Ecuador, a las 3:00 p.m., Perú vs. Bolivia, mientras que desde las 5:00 p.m. se podrá ver Chile vs. Paraguay.