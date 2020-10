Dos días llenos de clásicos: los mejores partidos de este fin de semana en Europa

La pelota vuelve a rodar en Europa con los principales clubes, luego de la fecha FIFA de selecciones. Se vienen varios clásicos para disfrutar.

Chile y Colombia jugaron un partido caliente en los banquillos técnicos de lado y lado

En Inglaterra, en España, en Italia y hasta en Portugal habrán varios partidos atractivos y que se llevarán los ojos de todos los ‘futboleros’.

Entre los que más se destacan está el clásico entre Everton vs Liverpool , Inter vs Milan y Manchester City vs Arsenal.

Vea acá la programación de los mejores partidos de este fin de semana sábado 17 y domingo 18 de octubre:

Sábado 17 de octubre

Publicidad

PREMIER LEAGUE

Everton vs Liverpool

6:30 a.m.

Fecha 5

ESPN

Carlos Zambrano: “Neymar es uno de los mejores del mundo, pero también es un payaso”

Manchester City vs Arsenal

11:30 a.m.

Fecha 5

ESPN

Newcastle vs Manchester United

2:00 p.m.

Fecha 5

Publicidad

SERIE A DE ITALIA

Nápoles vs Atalanta

8:00 a.m.

Fecha 4

ESPN

Inter vs Milán

11:00 a.m.

Fecha 4

ESPN 2

Crotone vs Juventus

1:45 p.m.

Fecha 4

En busca de más minutos: así jugarán los futbolistas de Selección Colombia este fin de semana

LIGA DE ESPAÑA

Publicidad

Celta de Vigo vs Atlético de Madrid

9:00 a.m.

Fecha 6

DIRECTV Sports

Getafe vs Barcelona

2:00 p.m.

Fecha 6

Real Madrid vs Cádiz

11:30 a.m.

Fecha 6

DIRECTV Sports

LIGA DE PORTUGAL

Sporting Lisboa vs Porto

Publicidad

2:30 p.m.

Fecha 4

La FIFA elogió a Falcao García por su gol contra Chile: Tanto decisivo del ‘Tigre’

Domingo 18 de octubre

PREMIER LEAGUE

Tottenham vs West Ham

10:30 a.m.

Fecha 5

LIGA DE ESPAÑA

Villarreal vs Valencia

9:00 a.m.

Fecha 6

Real Betis vs Real Sociedad

Publicidad

2:00 p.m.

Fecha 6

LIGA DE FRANCIA

Mónaco vs Montpellier

8:00 a.m.

Fecha 7

“James Rodríguez se salvó de la tarjeta roja por una patada sobre Alexis Sánchez”