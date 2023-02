DT de la MLS manifiesta que Lionel Messi "sería el mejor fichaje de la historia" en ese torneo

Lionel Messi tendría acuerdo verbal con la dirigencia del París Saint-Germain para extender su vinculación con el conjunto parisino, no obstante, la continuidad del astro argentino en el equipo que dirige Christophe Galtier aún no es segura. Si bien el club francés trabaja arduamente por ello, la negociación sigue en curso. A raíz de que no llega a buen puerto, por ahora, en la prensa internacional el nombre de la 'Pulga' suena cada vez más para arribar a la Major League Soccer.

Y es que sostiene este martes 'Mundo Deportivo' que el capitán de la Selección de Argentina es uno de los hombres que interesa al Inter de Miami en el próximo mercado de verano. Precisamente sobre dichos rumores, el propio entrenador del conjunto de la MLS, Phil Neville, dio su opinión al respecto.

"Creo que va más allá que Inter Miami, creo que sería algo muy grande para la MLS. Sería probablemente el mayor fichaje de la historia en el deporte estadounidense", esas fueron las palabras del exdefensor inglés al medio 'The Athletic'.

A renglón seguido sobre la posibilidad de que Messi llegue al conjunto de la MLS, Neville fue enfático en afirmar que el campeonato cambiaría muchísimo y tendría otro plus. No sólo en el tema de deportivo, sino también en temas de logística y seguridad.

"La vida cambiará. Las cosas serán diferentes; los árboles podrían tener que ser más grandes (alrededor del campo de entrenamiento). La seguridad podría tener que ser más estricta. El camino que tienen los jugadores hoy hacia ese estadio, eso podría tener que ser diferente. El viaje puede ser diferente. Los hoteles en los que nos hospedamos podrían tener que ser diferentes, pero realmente eso podría ser lo que aspiramos a ser de todos modos. Es emocionante, pero creo que sería un gran desafío", concluyó Phil Neville, DT del Inter de Miami.

Lionel Messi arribó en el 2021 al París Saint-Germain procedente del Fútbol Club Barcelona, escuadra en la que había realizado toda su carrera deportiva. Desde su llegada a París, el número '10' ha sido pieza clave en el esquema táctico del equipo francés y ha logrado coronarse campeón de la Ligue 1 y de la Supercopa de Francia.

Su vínculo con el PSG finaliza hasta el verano del 2023 y la idea de los parisinos es extenderle el contrato por una temporada más. El '10' es uno de las estrellas y baluartes del equipo francés.

