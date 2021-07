'Pep' Guardiola se ha caracterizado, a lo largo de su carrera, por ganar los distintos campeonatos locales en los que ha estado. España, Alemania e Inglaterra vieron al entrenador 'ibérico' quedarse con sus respectivas ligas.

Sin embargo, el estratega recibió una dura crítica de quien, hasta hace unas horas, fue jugador suyo en el Manchester City. Se trata de Pedro Porro, quien firmó con el Sporting de Portugal, hasta 2025.

"No creo que 'Pep' Guardiola sepa ni que me han fichado", fueron las declaraciones que replicó el medio español 'As', del futbolista, tras despedirse del club inglés.

Guardiola, por su parte, sigue esperando el regreso de las distintas competencias europeas para volver a intentar quedarse con la Champions League, copa que le fue esquiva en la última edición, donde llegó a la gran final.