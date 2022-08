Durísima patada, expulsión a los ocho minutos y lesión del rival, en Agropecuario vs. Boca Juniors

En una jornada cargada de mucho fútbol, en horas de la noche de este miércoles 10 de agosto, se disputó el partido entre Agropecuario y Boca Juniors , el cual fue válido por los octavos de final de la Copa Argentina 2022 y que empezó bastante 'picado'.

Cuando tan solo se habían disputado ocho minutos de partido, en el estadio Martearena, se presentó una dura patada, la cual dio de qué hablar en redes sociales y se ganó el reproche de absolutamente todos, ya que fue muy fuerte y hasta le generó una lesión al rival.

El hombre que pegó fue Milton Leyendeker, quien fue con un terrible 'planchazo' sobre la humanida de Exequiel Zeballos, quien 'voló', cayó al suelo, quedó completamente quieto porque no entendía que sucedía y, de inmediato, fue sustituido, ya que no pudo seguir en cancha.

Sebastián Villa celebra gol con Boca Juniors - Foto: AFP

En primer instancia, el árbitro del compromiso le había mostrado tarjeta amarilla al infractor. Sin embargo, tras revisar la acción en el VAR, no dudó un segundo en expulsar al futbolista de Agropecuario, que quedó con 10 jugadores, desde el minuto ocho, complicando el panorama.

#CopaArgentinaEnTyCSports⚽ ¡UHHH! Fuertísima patada de Milton Leyendeker a Zeballos y todo @BocaJrsOficial pide roja para el 2 de @Agropecuario_Of

Miralo EN VIVO por @TyCSports y por https://t.co/oDHOhj9Wcn acá👉 https://t.co/5InI6nMFOA pic.twitter.com/8APTseELWL — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 11, 2022

Pero eso no fue todo. Sebastián Villa ingresó al terreno de juego, en reemplazo de Exequiel Zeballos, el afectado, quien no pudo aguantar las lágrimas no solo porque no pudo jugar el partido, sino porque, además, había sufrido una lesión y, en ese momento, temía lo peor.

Dolorido y entre lágrimas: así se retiró el Changuito Zeballos tras la dura patada #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/NhYZy9Nonq — TyC Sports (@TyCSports) August 11, 2022

Hasta el momento, se desconoce qué sucedió con el jugador del 'Xeneize'. Por eso, se deberá estar atento y aguardar por un parte médico oficial o, en su defecto, algunas declaraciones del cuerpo técnico o del propio afectado, con el fin de que se aclare la situación.

De igual manera, no se descarta una fuerte sanción para Milton Leyendeker, de Agropecuario, teniendo en cuenta que fue en busca del rival, afectando su integridad física, algo que es castigable en cualquier escenario.