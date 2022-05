Durísimas palabras en contra de Reinaldo Rueda: "Se fue a robar toda la plata el viejo a Chile"

"Para mí, Reinaldo Rueda es uno de los grandes responsables de que Chile no haya clasificado al Mundial, porque se fue a robar toda la plata el viejo a Chile". Esas palabras las mencionó Marcelo Díaz, quien habló en las últimas horas en el espacio de Youtube 'Hablemos del Bulla'. El experimentado entrenador estuvo al frente del seleccionado chileno, pero en el mes de enero de 2021 renunció para aceptar la propuesta de dirigir a la Selección Colombia .

Díaz, quien en la actualidad hace parte de la plantilla del Libertad, de Paraguay, fue más allá y aseguró que "en ese momento yo sabía que tenía nivel para la selección y soñaba con ir. Pero en Racing estaba el 'Chueco' Mena, que tenía un gran nivel y no lo llamaban. El 'Mago' Valdivia la rompía en Colo Colo, en Copa Libertadores y el Campeonato Nacional, y el viejo (Rueda) no lo pescaba".

En medio de la crisis que se despertó en Chile por la ausencia del Mundial Qatar 2022, hace varias semanas se vienen haciendo juicios sobre la actualidad del fútbol en dicho país.

"Para mí Reinaldo Rueda es uno de los grandes responsables de que Chile no clasificara al Mundial, porque implementó un cambio que no era necesario. Los muchachos demostraron que tenían bencina para rato, pero él intentó un cambio generacional forzado y no dio abasto", agregó Díaz con tono vehemente.