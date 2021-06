Durísimas palabras en contra del francés Kylian Mbappé: lo califican como agrandado

Kylian Mbappé sorprendió a todos desde sus inicios en el fútbol profesional en el balompié francés, agrandó su carrera cuando consiguió el Mundial Rusia 2018 y ahora disputa la Eurocopa 2021 con los 'galos'.

Y pocos son los que se atreven a criticarlo, como Jérome Rothen, exjugador de Mónaco y PSG, y aunque no habló de la parte futbolística en sí, sus palabras causaron gran revuelo en el 'viejo continente'.

“Es el líder en el campo, que no se preocupe (...) Pero que lleve eso más allá del campo, me molesta. Creo que Didier Deschamps ya no puede manejarlo y es problemático. Es incluso asombroso que deje a Kylian Mbappé hacer tantas cosas y dispersarse. Su ego es desmesurado. Ha sido problemático desde el inicio de la Euro”, indicó el ahora comentarista de 'RMC'.

Además, agregó que: “Esperamos mucho más de Kylian Mbappé. (...) Todo el mundo piensa que es uno de los mejores jugadores de Europa, pero si enseguida le colocas en la categoría top no te puedes conformar con un pase a Benzema y un duelo físicamente ganado que da el empate de Griezmann ante Hungría”.

Y no se detuvo ahí, siguió 'cargando' contra el atacante de la selección francesa, que en octavos de final del torneo internacional enfrentará a Suiza, el próximo lunes.

Publicidad

“¿Es consciente de que no tiene la clase de algunos en jugadas a balón parado? (. ..) A lo mejor los mete en los entrenamientos... pero yo veo todos los partidos de Mbappé. ¿Alguien recuerda un magnífico tiro libre suyo? ¿A 25 metros? En cambio, me acuerdo de los de Griezmann, Pogba ... Ya son dos, un zurdo y un diestro. Entonces, ¿qué está haciendo ahí?“, concluyó.