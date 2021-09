Duro señalamiento de un jugador de Costa Rica contra Luis Fernando Suárez: hay escándalo

El delantero costarricense del Twente holandés, Manfred Ugalde, anunció este martes su renuncia a la selección del país centroamericano mientras el seleccionador sea el colombiano Luis Fernando Suárez, a quien señala de haberle descalificado públicamente.

"Por primera vez escuché a un técnico descalificar de esa forma a un futbolista, lamentablemente me tocó a mí. He meditado mucho esta situación, por eso he tardado en tomar una decisión que, aunque muy dolorosa, siento que es la correcta para mi carrera en este momento. El día de hoy les escribo para comunicarles que he decidido renunciar a la selección de Costa Rica mientras el señor Luis Fernando Suárez sea el técnico", dijo Ugalde en sus redes sociales.

El joven de 19 años y una de las mayores promesas del fútbol de Costa Rica, jugó el primer partido del octogonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022 ante Panamá el pasado 2 de septiembre y fue sustituido en el segundo tiempo; luego fue al banquillo contra México el día 5 y el 8 no fue convocado para el partido contra Jamaica.

Al ser cuestionado por la prensa sobre la situación, el seleccionador Suárez dijo que ante Panamá "la gran mayoría de los duelos los perdió" y que ante Jamaica se iba a presentar un partido similar en el que "había que chocar mucho" y que para ello prefería a otros futbolistas.

Estas declaraciones fueron duramente criticadas por la prensa local, que incluso presentaron estadísticas de los partidos que refutaban la versión de Suárez, e incluso subrayaron que Ugalde fue uno de los mejores jugadores en el empate 0-0 en Panamá, en un partido en el que Costa Rica jugó mal y no remató directo a portería.

Ugalde explicó en su comunicado de este martes que su renuncia a la selección "no es por miedo a competir y muchos menos por querer ser tratado con alguna preferencia" sino porque "se me expuso públicamente, se juzgó mi rendimiento por razones que incluso la prensa logró desmentir".

"No es un tema de ego herido, es un tema de competencia sana y respeto mutuo", apuntó el joven delantero que la temporada pasada dio el salto del Saprissa local al Lommel belga, desde donde salió esta campaña hacia el Twente holandés.

Ugalde afirmó que para él vestir la camiseta de la selección es un orgullo y un sueño que tenía desde niño, y le deseó al equipo éxitos para "cumplir el sueño de todos: ver a Costa Rica de nuevo en un Mundial".

Al mando del colombiano Luis Fernando Suárez, Costa Rica comenzó mal la eliminatoria con el empate 0-0 en Panamá, la derrota en casa ante México por 0-1 y el empate, también como local, 1-1 frente a Jamaica.

En octubre el equipo tico se jugará buena parte de sus posibilidad de clasificar a Catar, cuando visite a Honduras el día 7, reciba a El Salvador, el 10, y visite a Estados Unidos, el 13.