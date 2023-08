Duván Zapata dejaría el Atalanta y es pretendido por la Roma de José Mourinho

Duván Zapata no tuvo el mejor cierre de la temporada 2022-23 con el Atalanta de Bérgamo, por las lesiones que sufrió en los últimos meses y se sigue hablando de su posible salida del club. En las últimas horas ha tomado fuerza un rumor que pondría al 'Toro' en la Roma, dirigida por José Mourinho.

El estratega portugués sigue en la búsqueda de un atacante que reemplace al inglés Tammy Abraham, luego que este sufriera un "esguince trumático con lesión del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda", conforme lo comunicó a principios de junio, el club de la Roma. Se espera que el delantero regrese para principios del 2024.

Aunque Zapata hizo parte del lanzamiento de la nueva camisa de temporada del club 'orobici', desde Italia aseguran que la Roma estaría muy interesada por el exjugador del Ámerica de Cali, "pero solo cedido con derecho de compra", según un tweet del periodista italiano Gianluca Di Marzio, especializado en transferencias deportivas.

Sin embargo, allí mismo el comunicador afirmó que el Atalanta no ha abierto esa opción, puesto que "le gustaria venderlo". No obstante, no estaría tan lejos esa posiblidad debido al interés del club con el fin de "deshacerse del salario del jugador".

Es importante resaltar que al colombiano aún le quedan dos años de contrato con el equipo de Bérgamo. El jugador ha estado en el equipo desde la temporada 2018/2019, donde acumula 189 partidos, 81 goles, 43 asistencias, una efectividad del 53% y 1.3 pases claves por partido, según datos de 'Sofascore'. Asimismo, siete goles y seis asisencias en la UEFA Champions League. Cifras que hacían que fuera uno de los jugadores predilectos del entrenador Gian Piero Gasperini.

Ahora la situación ha cambiado. Si bien el técnico del Atalanta lo ha elogiado en varias ocasiones y ha mencionando la importancia de él en el equipo, la última temporada (2022/2023) no fue la más amigable para Duván Zapata, pues solo participó en 27 partidos, marcó dos goles, dio cuatro asistencias, tuvo una puntería del 24% y solo un 47% de duelos ganados, también según estadísticas de 'Sofascore'. La última vez que el cafetero se perdió varios partidos del equipo de Bérgamo fue debido a una lesión muscular en su pantorilla. Antes había sufrido un desgarro del semimembranoso del muslo izquierdo, entre septiembre y octubre del año pasado; después tuvo la misma lesión en el muslo derecho, que lo apartó de las canchas entre febrero y marzo de este año.

Para finalizar, el colombiano estuvo en la pretemporada del equipo aunque no disputó ningún partido, pero eso no impidió que fuera ovacionado por la afición. Por su parte, su compatriota Luis Muriel ha estado presente en los compromisos de fogueo.