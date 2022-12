“Ecuador es un equipo muy físico y que presiona rápido”: Gerardo Bedoya

El exjugador de la Selección ‘cafetera’ habló con GolCaracol.com sobre el encuentro de este martes, el cual para él es de suma importancia porque Ecuador es un rival que complica.

Gerardo Bedoya defendió los colores de la camiseta de Colombia en Quito, donde a las 4:00 p.m. de este 28 de marzo rodará la pelota. Juego de la fecha 14 de las Eliminatorias al Mundial Rusia 2018.

Apenas un punto separa a la ‘tricolor’ (4°) de los ecuatorianos (5°), por lo que se espera un duelo vibrante en el estadio Olímpico Atahualpa.

- ¿Qué planteamiento debería hacer el técnico José Pékerman frente a Ecuador?

“A mí me gusta siempre ser ofensivo, no me gustan los equipos que se meten atrás a esperar, pero puede ser un planteamiento válido esperar y contragolpear. Hay que mirar también que jugamos en la altura y es una cancha pesada, el desgaste va a ser grande. El profesor Pékerman puede optar por esperar un poco”.

- Usted que sabe qué es jugar en Quinto, con Colombia, ¿por qué es tan difícil esa plaza para los nuestros?

“Las veces que jugué en Quito me costó, pero porque no estaba acostumbrado a jugar en la altura en ese entonces. El colombiano es más tropical, más de jugar en el calor. La mayoría de nuestros jugadores no están acostumbrados a la altura. No es fácil, es por eso que los ecuatorianos se hacen fuertes allá. El otro factor es que Ecuador es un equipo muy físico y que presiona rápido, hay que agregarle eso a la dificultad de la cancha y de la altura”.

- ¿Qué debe tener cuidado la Selección Colombia de Ecuador?

“Tiene que cerrar espacios y saber que va a encontrar a un Ecuador con mucha dinámica, sobre todo ahí en el Atahualpa que ellos saben sacar ventaja de los factores que tienen a favor. Colombia debe hacer un planteamiento muy inteligente. Lo importante es que Colombia depende de sí mismo, para mí este partido es muy importante. De los juegos complicados que yo le veo a Colombia, es este contra Ecuador”.