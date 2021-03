Eden Hazard y las mayores 'pifias' del Real Madrid en el mercado de transferencias

Popularmente en el mundo de los negocios se conoce el dicho "quien no arriesga un huevo, no saca pollo". Sin embargo, no siempre arriesgarse va a traer grandes frutos, y esto es lo que le ha pasado al Real Madrid con varios de sus fichajes.

Mucho inconformismo se ha presentado en la hinchada 'merengue' por las constantes lesiones y el poco rendimiento que ha conseguido Edén Hazard , el último 'gran' fichaje del equipo.

La operación del traspaso del belga, rondó los 150 millones de euros. Y a pesar de ser el jugador con mejor sueldo de la plantilla, en dos temporadas que lleva, solo ha participado en 36 partidos.

A partir de esto, el diario 'The Sun', hizo un recuento de cuales han sido otros grandes nombres de los cuales se esperaba mucho y no rindieron.

En la lista realizada por el medio de comunicación británico aparecen los nombres de: Luka Jovic, Kaká, Antonio Cassano, Wesley Sneijder, Danilo, Jonathan Woodgate.