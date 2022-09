Édgar 'Panzer' Carvajal: "Los centroamericanos son complicados, Guatemala será un buen examen"

La Selección Colombia de mayores se enfrenta a su similar de Guatemala el próximo sábado, en Estados Unidos, en duelo preparatorio. Con dicho partido de fogueo en New Jersey inicia de forma oficial la era del timonel argentino, Néstor Lorenzo.

Este lunes, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con Édgar 'Panzer' Carvajal, exfutbolista y quien conoce de primera mano cómo es el combinado de Guatemala.

"Nosotros fuimos de paso por la Selección de Honduras y enfrentamos mucho a la selección de Guatemala y ahora tienen a un técnico mexicano, Luis Fernando Tena, que viene haciendo una labor hace aproximadamente año y medio con una buena base, sacando unos buenos resultados y tuvimos la oportunidad de enfrentarlos en Copa de Oro y son un equipo 'fogoso', rapiditos, el centroamericano es un biotipo no muy altos, pero son rápidos y ahora con la incursión del DT mexicano, seguramente con esa idea se va a volver un equipo más competitivo", dijo de entrada a la mesa de periodistas.

¿Qué clase de equipo es Guatemala?

Ese equipo ha cambiado, es un equipo más ofensivo, que propone más, con buenos jugadores, buena técnica y puede resultar un buen examen para la Selección Colombia. Los centroamericanos son equipos complicados en la parte física, siempre te están ahogando y puede ser un buen examen para que el profesor Lorenzo pueda empezar a sacar sus conclusiones, su modelo juego y las características que quiera implementar en su modelo de juego con los jugadores.

Sobre cuando fue preguntado por los futbolísticas míticos de Guatemala o a los que Colombia no puede quitarle la vista, 'Panzer' sostuvo que "no recuerdo mucho, estuvo Contreras, que fue un volante '10', había uno que lo llamaban 'el Pescao' y que el delantero insignia de ellos . No sé si ahora si en este proceso estén ahora".

Lo que quiere imponer Luis Fernando Tena, el nuevo DT de Guatemala

"Ahora quiere hacer un equipo joven dinámico, como son los mexicanos para ir al frente, que no claudican, tienen buena salida y seguramente el técnico le está apostando por eso", agregó.