Edinson Cavani: "Fue un año bastante atípico para mí, las cosas no salieron como todos queríamos"

El delantero uruguayo Edinson Cavani aseguró este viernes que las cosas en la temporada 2021-2022 no salieron como él hubiese querido y resaltó la importancia de poder sumar minutos con la selección nacional.

"Fue un año bastante atípico para mí, en lo personal y en lo grupal también. Fue un año en que las cosas no salieron como todos queríamos", indicó el goleador a la prensa en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, ubicado a las afueras de Montevideo.

De acuerdo con esto, dijo que se encuentra con ganas de ponerse a punto para poder sumar minutos en los próximos encuentros que disputará. Este viernes, el Manchester United publicó en sus redes sociales una entrevista con Cavani, quien a final de esta temporada saldrá del equipo inglés.

"Me voy con una imagen feliz de ese cariño que me demostraron y me dieron a mí, pero también un poquito, como te he dicho, con el sabor amargo de haber querido dar más, de haber querido estar más presente este año", apuntó el futbolista.

Cavani es uno de los 26 citados por el seleccionador de Uruguay, Diego Alonso, para los amistosos que la 'celeste' disputará en los próximos días contra México, Estados Unidos y un rival que todavía no fue anunciado.

La selección de Uruguay jugará su primer encuentro el jueves 2 en Phoenix contra la selección de México, dirigida por el argentino Gerardo 'Tata' Martino. Luego, viajará a Kansas City, donde el lunes 5 se enfrentará con Estados Unidos, y finalmente, retornará a Montevideo para jugar un amistoso el 11 de junio frente a un rival que aún no se conoce después de que este jueves fuera descartada la opción de medirse con Jamaica, como estaba previsto. La selección caribeña podría ser sustituida por la Sub-23 o algún otro combinado nacional, como Irán.

Este miércoles, Alonso dio la lista de 26 convocados para los partidos de preparación, entre los que no se encuentran Luis Suárez ni Rodrigo Bentancur por cuestiones sanitarias.

Para el Mundial, que se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, la selección de Uruguay fue emparejada en el Grupo H con las de Portugal, Ghana y Corea del Sur.