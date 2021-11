El 'adiós' de una figura de River Plate: "Llevo años estirando este día; creo que llegó el final"

Este jueves 25 de noviembre, River Plate volvió a gritar 'campeón', de la mano de Marcelo Gallardo, tras golear 4-0 a Racing por la Liga de Argentina. Por eso, la fiesta no se hizo esperar en El Monumental.

Sin embargo, en medio de la celebración, hubo un momento que dejó frío a más de uno. El encargado de generar dicho sentimiento fue Leonardo Ponzio, capitán e histórico mediocampista del club.

En declaraciones para ESPN, el mediocampista, de 39 años, expresó que "hace muchos años estoy estirando el retiro y creo que llegó el final. Siempre habrá chanches de continuar, pero uno debe entender que estos momentos llegan."

De paso, aprovechó para agradecerle al conjunto 'millonario', donde, sin lugar a dudas, se convirtió en un referente, tanto por los títulos conseguidos como por su entrega y amor que siempre demostró por la institución.

"Parece que el destino quería que se diera este campeonato. A este club no le puedo pedir nada más porque me dio todo. Me daré cuenta después de lo que he conseguido aquí. Encontré un lugar donde me dejaron ser yo", sentenció.

Recordemos que Leonardo Ponzio llegó a River Plate, para la temporada 2006/07 y estuvo hasta la 2008/09. Luego regresó para ascender en la 2011/12 y, desde entonces, no se ha movido de este equipo.

¿Habrá sido la última ovación al León en el Monumental? Ponzio salió reemplazado bajo una lluvia de aplausos y se dio un emotivo abrazo con el Muñeco Gallardo. ⚽👏



