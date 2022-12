El aporte silencioso del 'Cucho' Hernández durante el debut de Colombia en el Mundial Sub-20

No fue el estreno soñado en la cita orbital para la máxima figura del combinado nacional, sin embargo, el pereirano tuvo un trabajo táctico que ayudó a neutralizar a una limitada Polonia.

Al contrario de su compañero Iván Angulo, Juan Camilo Hernández quedó lejos de los reflectores en el debut con victoria de Colombia, por 2-0, en la Copa Mundial Sub-20 frente a Polonia. Su desempeño incluso puede ser objeto de críticas si se tiene en cuenta las grandes actuaciones que ha protagonizado en otras ocasiones.

Publicidad

Sin embargo, en un cotejo donde el 'crack' de la 'tricolor' no brilló por sus gambetas, ni por su desequilibrio, ni por romper las redes contrarias , dejó detalles tácticos interesantes que demuestran que el '10' de la 'Sub-20' puede seguir aportando, incluso cuando no hay ocasiones.

El trabajo del 'Cucho' en el debut fue silencioso (quizá más de lo recomendable), pero valioso desde lo estratégico. No estuvo deslumbrante en ofensiva, en parte porque las características del encuentro no facilitaban los lucimientos individuales: dos equipos cerrados, con intensidad en marca y que preferían no tomar riesgos excesivos.

Eso desembocó en una falta de producción en ataque (de ambas escuadras) que perjudicó al pereirano, quien debió esperar hasta el 32' para tener su primera aproximación al arco rival. Una chance bastante 'tibia' con un cabezazo predecible que acabó en las manos del portero rival.

Vea también: Colombia Sub-20, con hambre de gloria en el Mundial de Polonia tras un sufrido Suramericano

Publicidad

Aun así, a pesar de su escasa presencia ofensiva, el hombre del Huesca no se aisló del juego y, por el contrario, se 'puso el overol'. Cuando el rival tenía el esférico, Colombia mantenía un 4-4-2 en campo propio, en el que Hernández y Luis Sinisterra eran los primeros defensores del equipo. El pereirano no se dejó llevar por la ansiedad y fue disciplinado, manteniendo el esquema.

Asimismo, para evitar que el cuadro europeo tuviera una salida limpia de balón, ayudó a presionar y 'hacer sombra' a los poco dúctiles centrales polacos, con el fin llevarlos a cometer errores.

Publicidad

Un dedicado trabajo colectivo que tuvo frutos al 23', cuando entre él y Andrés Perea forzaron una mala entrega del lateral Walukiewicz, que culminó en el gol de Iván Angulo.

Otro de sus aportes fue el arrastre de marcas. Constantemente se metió entre los dos centrales y realizó desplazamientos hacia los costados para obligarlos a abandonar sus respectivas posiciones.

Además, en algunos pasajes, cuando Colombia jugaba en campo contrario se le vio por la zona cercana a la media luna del área, buscando asocio. Aun así, en líneas, generales el balón pasó poco por sus pies.

Al 56', poco antes de salir le dio un pase peligroso a Brayan Vera que lo dejó con opción de remate, pero el tiro del lateral se fue desviado. Salió al 59' para dar lugar a Luis Sandoval.

Publicidad

Pese a no tener un partido de diez puntos, Juan Camilo Hernández mostró compromiso y dejó en claro que incluso en su día más gris, buscará la forma de aportar de alguna manera, aunque no sea en una de sus funciones convencionales.

Descargue aquí completamente gratis la aplicación de Gol Caracol Resultados