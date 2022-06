El Atlas, de Camilo Vargas y Julián Quiñones, inicia defensa del título en México frente al América

El renovado Toluca del delantero paraguayo Carlos González se meterá en la casa del Necaxa del español Édgar Méndez, este viernes en el inicio del torneo Apertura-2022 del fútbol mexicano.

A pesar de ser el tercer equipo más ganador de México, con 10 títulos, tres menos que América, los 'diablos' no ganan un campeonato desde el 2010 y vienen de una campaña para olvidar, al terminar en el decimoquinto lugar del Clausura-2022, después de lo cual se han reforzado de manera sensible.

González, un delantero probado en la liga, el portero brasileño Tiago Volpi, los defensas colombianos Andrés Mosquera y Brayan Angulo, el centrocampista chileno Jean Meneses y el lateral mexicano Fernando Navarro encabezan los nuevos fichajes del equipo que desde ya es marcado entre los favoritos.

Dirigido por Ignacio Ambriz, el Toluca tendrá a otras figuras de clase como el uruguayo Leonardo Fernández y el chileno Claudio Baeza, y el goleador brasileño Camilo Sanvezzo, quienes deben dar estabilidad al ataque de uno de los cuadros más competitivos de la liga.

Este viernes el conjunto visitará a un Necaxa que mostró buena cara en el Clausura desde la llegada del entrenador Jaime Lozano y ahora saldrá a ser protagonista, al reforzarse con piezas como Méndez, con experiencia en la liga con el Cruz Azul, el uruguayo Vicente Poggi y el defensa argentino Juan Pablo Segovia.

Necaxa fue el equipo de la última década del siglo XX en México, pero desde el 2002 no alcanza una final y ahora buscará entrar en el grupo de los ocho clasificados a la liguilla y a partir de ahí pelear por el campeonato.

El Apertura, con la fase de clasificación previa a la Copa Mundial de Qatar, transcurrirá con el ambiente mundialista y varios equipos afectados porque le quitarán seleccionados.

Pese a eso, el torneo se jugará con interés, en medio de expectativas por la posibilidad de que Atlas gane su tercer título en fila, algo que ningún equipo hizo esta centuria y por la paridad entre varios cuadros candidatos al cetro.

Liderado por el portero colombiano Camilo Vargas, mejor jugador de la liga en la pasada temporada, Atlas apostará a la solidez en la defensa y a partir de ahí hacer daño con los delanteros Julián Quiñones, colombiano y Julio Furch, argentino.

Este sábado el campeón visitará al América, reforzado con el delantero uruguayo Jonathan Rodríguez, en uno de los duelos más esperados de la primera jornada, que tendrá este viernes el Mazatlán-Puebla y otros dos duelos sabatinos: Guadalajara-Juárez FC y Tigres UANL-Cruz Azul.

El domingo, los Pumas UNAM jugarán en su estadio con el Tijuana, San Luis recibirá al León y Santos Laguna al Monterrey.

Las acciones de la primer jornada cerrarán con la presentación del Pachuca, del entrenador uruguayo Guillermo Almada, en su casa ante el Querétaro.

Así se jugará la primera jornada del Apertura 2022:

Viernes 01 de julio.

Necaxa vs. Toluca

Mazatlán vs. Puebla.

Sábado 02 de julio.

Guadalajara vs. Juárez FC

Tigres UANL vs. Cruz Azul

América-Atlas.

Domingo 03 de julio:

Pumas UNAM vs. Tijuana

San Luis vs. León

Santos Laguna vs. Monterrey.

Lunes 04 de julio:

Pachuca vs. Querétaro.