El Atlas, de Camilo Vargas y Julián Quiñones, visitará a Toluca en la segunda fecha de la liga MX

El Atlas de los colombianos Camilo Vargas y Julián Quiñones se meterá el domingo en el estadio del Toluca del paraguayo Carlos González, en uno de los partidos más atractivos de a segunda jornada del Apertura del fútbol mexicano.

De la mano del entrenador argentino Diego Cocca, Atlas empató en su debut como visitante del América, un buen resultado ante uno de los favoritos, y ahora buscará sacar su mejor cualidad, a defensa, para detener la poderosa ofensiva del Toluca.

Atlas mantuvo en cero su puerta ante América con una destacada actuación de Vargas, el mejor jugador de la pasada temporada. Cocca confía en que este domingo el colombiano y los defensores liderados por el argentino Hugo Nervo detengan al Toluca y a partir de ahí atacar con Quiñones, quien encabezará la ofensiva.

Toluca fue tal vez el conjunto mejor reforzado para el Apertura; el sábado pasado venció por 1-3 al Necaxa, un golpe de autoridad, que saldrá a confirmar ante sus hinchas con González, con el centrocampista uruguayo Leonardo Fernández y el delantero brasileño Camilo Sanvezzo.

A 2.600 metros de altitud sobre el nivel del mar, Toluca saldrá a imponer condiciones, para lo cual deberá jugar casi perfecto porque Atlas muestra un fútbol práctico y rindió bien como visitante en los dos últimos torneos.

La segunda jornada del apertura arrancará este viernes, cuando el Puebla del delantero venezolano Fernando Aristeguieta, equipo líder de la clasificación por mejor diferencia de goles, recibirá al Santos Laguna del uruguayo Brian Lozano, en un duelo de invictos, Mazatlán a los Tigres UANL, en un partido entre perdedores en la primera fecha, y Tijuana al Juárez FC.

Cruz Azul, ganador del poderoso Tigres, recibirá el sábado al Pachuca, verdugo del Querétaro, en otro encuentro rodeado de expectativas, con unos celestes que parece haber recuperado la confianza ante unos Tuzos con una idea clara de juego, finalista del pasado Clausura y con buen fútbol en su debut.

Será un esperado enfrentamiento entre cuadros dirigidos por técnicos originarios de Montevideo, Diego Aguirre, manejador de los celestes, contra Guillermo Amada, estratega del Pachuca.

En otro duelo sabatino los Rayados de Monterrey buscarán sumar sus primeros puntos luego de perder 4-3 ante el Santos. Recibirán al América, confiados en ganar luego de no haberlo podido hacer en su casa contra el Atlas.

Los Pumas UNAM visitarán al León y San Luis al Guadalajara, en los otros partidos del sábado, y Necaxa al Querétaro, en el duelo de cierre de la jornada, el domingo.

Partidos de la segunda jornada del Apertura mexicano:

Viernes 8 de Julio:

Mazatlán vs Tigres UANL

Puebla vs Santos Laguna

Tijuana vs Juárez FC.

Sábado 9 de Julio:

León vs Pumas UNAM

Guadalajara vs San Luis

Cruz Azul vs Pachuca

Monterrey vs América.

Domingo 10 de Julio:

Toluca vs Atlas

Querétaro vs Necaxa.