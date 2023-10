“El Balón de Oro a Lionel Messi es una farsa”, afirmó un histórico exfutbolista alemán

El exjugador internacional alemán Lothar Matthäus calificó de "farsa" el octavo Balón de Oro de Lionel Messi pese a declararse seguidor del argentino y afirmó que el galardonado debió ser el noruego Earling Haaland.

"Earling Haaland ha sido el mejor jugador de los últimos doce meses, ha ganado títulos importantes con el City (Liga de Campeones, Premiere y Copa de Inglaterra) y ha roto récords goleadores. Para mí no había alternativa a Haaland. La elección de Messi es una farsa, aunque soy seguidor del argentino", dijo el campeón del mundo de 1990 en el canal Sky.

Matthäus señaló que a lo largo de la temporada pasada Haaland tuvo el rendimiento más constante, por lo que considera que la elección de Messi es "injusta".

"Es injusto que Messi haya ganado el Balón de Oro. Pero se ve que un Mundial vale más que todo lo demás", dijo.

-Un extécnico se mostró orgulloso-

El entrenador del Athletic Club y exentrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, considera que es "lo lógico" que Leo Messi, al que dirigió en el equipo azulgrana entre 2017 y 2020, haya sido galardonado este lunes en París con el octavo Balón de Oro de su carrera.

"Que le den un Balón de Oro a Messi no creo que sea una noticia porque al final siempre se valora lo que se ha hecho durante la temporada en su equipo en el que ha estado. En este caso Leo ha ganado el Mundial. Me parece lo lógico", argumentó Valverde cuando se le pidió una valoración sobre el reconocimiento al astro argentino.

El técnico entiende que haya otras opiniones "más que nada por ir repartiéndolo" porque "si no se lo tendrían que dar siempre a él por lo que ha sido durante tanto tiempo y por lo que es".

Lionel Messi con el trofeo del Balón de Oro 2023; su número ocho. FRANCK FIFE/AFP

-Hasta el presidente de Brasil lo pone como ejemplo-

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este martes que el delantero argentino Lionel Messi, que el lunes recibió su octavo Balón de Oro, tiene que servir de inspiración a la "muchachada brasileña" que hace mucho que no gana nada.

"No es posible que Messi no sirva de ejemplo a los jugadores brasileños. Un jugador de 36 años de edad y jugando en la liga de Estados Unidos, fue campeón mundial el año pasado y este año ganó de nuevo el Balón de Oro", afirmó el líder progresista, un reconocido aficionado del fútbol, en su transmisión semanal por redes sociales.

El jefe de Estado de Brasil destacó el profesionalismo del astro argentino y su dedicación incluso jugando actualmente en una Liga menos competitiva, al citar atributos que, en su opinión, al parecer le están faltando a las revelaciones brasileñas que desaparecen tan rápido como son descubiertas.

"Messi tiene que ser una inspiración para la muchachada brasileña, para esos jugadores jóvenes que aparecen, son transferidos al exterior con 16 o 17 años y después desaparecen", dijo.

Según el líder progresista, las victorias de Messi tienen que impresionar a los jugadores brasileños y hacerles entender que un ídolo tiene que ser profesional, ser dedicado y dar ejemplo.

"Ganar el Balón de Oro es para profesionales y no combina con farra, con fiestas nocturnas. Si usted no da ejemplo, no sirve para mucha cosa", afirmó en referencia a algunos futbolistas brasileños pero sin citar a ninguno.

De acuerdo con el mandatario, a las revelaciones brasileñas transferidas a Europa desde muy jóvenes tal vez les falta estructura psicológica o les sobra vanidad para mantenerse competitivos.

Lula recordó que la selección brasileña no gana un título mundial desde hace casi 22 años y no tiene un ídolo de verdad.

"Hace 22 años que no ganamos nada y de la forma como estamos, si no tomamos conciencia de que tenemos que mejorar y ser más serios y responsables, vamos a pasar mucho más tiempo sin ganar", afirmó.