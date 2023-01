El Barcelona y Real Madrid van a la carga por la 'nueva joya' del fútbol sudamericano

Las disputas entre el Real Madrid y el Barcelona , dos de los clubes más importantes de Europa no pasan únicamente en el terreno de juego, sino también en los mercados de fichajes cada temporada, y, esta vez, no es la excepción. En los últimos días medios españoles y argentinos han mencionado el interés de ambas escuadras en llevarse a 'la nueva joya' del fútbol sudamericano, similar a lo que hizo el conjunto 'merengue' con el fichaje del delantero brasileño Endrick, 'la nueva promesa' del Palmeiras, que ya es jugador del equipo español.

Esta vez, no fue Brasil a donde los directivos de Madrid y Barcelona observaron, sino a Argentina, la tierra de los actuales campeones del mundo y con grandes jugadores juveniles destacados. El nombre que tienen en mente es el del chico de 16 años Gianluca Prestiani, que actualmente se encuentra en el Vélez Sarsfield y ya hizo su debut en primera división, convirtiéndose en el jugador más joven del equipo argentino en jugar profesionalmente.

"Desde medios españoles apuntan que el Real Madrid lo tiene en carpeta como uno de sus principales objetivos dentro de los nuevos talentos y la presencia de Rolando Zárate como manager es un aditivo favorable para la joya", indicó días atrás la cadena informativa 'TyC Sports' de la Argentina, sobre el interés que ha generado Prestianni en España.

Sin embargo, existe otra versión que, a pesar del interés del Real Madrid, todo indicaría que el jugador apodado como 'la pulga' podría haberse interesado más en una propuesta del Barcelona. Incluso el medio partidario del conjunto de Liniers, 'Hablemos de Vélez TV', publicó en sus redes sociales lo siguiente:

"El Barcelona va a pagar la cláusula por Prestianni. Tres ventas millonarias para Vélez. Perrone Orellano Prestianni".

El monto de la cláusula del extremo argentino de Vélez Sarsfield, es de 12 millones de dólares, según mencionó el diario 'Olé', este martes. Así mismo, el medio especializado en el fútbol argentino comentó que el club de Prestianni intentará retenerlo más tiempo, aunque no ha llegado una oferta formal: "Desde la dirigencia del Fortín van a hacer los posibles para retener a su joya. Según le confiaron a Olé, aún no ha llegado ninguna oferta formal. Y en cuanto a la cláusula, de 12 millones de dólares, no parece muy viable que la misma vaya a aumentarse..."

En caso de que el Barcelona o el Real Madrid logren el fichaje, el jugador tendría que esperar a cumplir la mayoría de edad (18) para incorporarse a las filas de su posible nuevo club.