El billete que quiere Bayern Múnich para dejar salir a Robert Lewandowski al Barcelona

Una de las novelas del mercado de transferencias en el fútbol de Europa sigue corriendo por cuenta de Robert Lewandowski, quien desde hace ya varias semanas se plantó y tomó la decisión de no continuar en las filas del Bayern Múnich, ante una oferta del Barcelona, de España, que lo quiere como su principal figura en el ataque para la temporada 2022/2023.

Publicidad



Después de reuniones y de encuentros entre el jugador, su representante y los directivos del Bayern, se decidió que 'Lewa' solamente se marchará del club alemán si el club interesado pone sobre la mesa una cantidad de dinero importante, tal y como se aseguró este lunes en los medios de Europa.

Ahora según 'Mundo Deportivo', para los alemanes es necesario que Barcelona ponga sobre la mesa entre 50 y 55 millones de euros para abrirle la puerta de salida a Lewandowski. El atacante, sin embargo y de no pasar nada extraordinario, se tendrá que presentar a los entrenamientos de Bayern, algo que no se sabe aún si se dará o no.

Cabe recordar que lo máximo que ha ofertado Barcelona es 40 millones de euros, algo que por ahora no es una opción para considerar de parte de los ejecutivos del Bayern.

Hay que decir igualmente que en el tradicional equipo español atraviesan por una complicada situación financiera, por lo que Joan Laporta se encuentra gestionando para encontrar los recursos que permitan la llegada del goleador que quiere el técnico Xavi Hernández y con el que viene en tratativas y coqueteos desde ya hace varias semanas.

Publicidad



Así las cosas se vienen días definitivos para que se defina el futuro de Robert Lewandowski, quien quiere tomar nuevos aires y afrontar retos profesionales diferentes después de haber estado en el famoso equipo de la Bundesliga desde la temporada 2014 allí, cuando llegó procedente del Borussia Dortmund.