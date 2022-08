El buen hijo regresa a casa: Timo Werner es nuevo jugador del RB Leipzig

El Leipzig anunció este martes el regreso del delantero Timo Werner tras dos temporadas en el Chelsea londinense e informó de que firmará un contrato de cuatro años, hasta junio de 2026, con el equipo alemán.

Después de dos campañas en la Premier League en las filas del cuadro londinense, en los que marcó 23 tantos y dio 17 asistencias a lo largo de 89 partidos oficiales, Werner volverá al club en el que explotó entre las temporadas 2016/17 y la 2019/20.

En aquellos tres cursos, Werner celebró 95 goles en 159 partidos y fue traspasado al Chelsea por 53 millones de euros. Ahora, el Leipzig vuelve a recuperar al que fue su jugador por una cantidad cercana a los 20 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt.

A través de sus redes sociales, el Leipzig ofreció las primeras palabras de Werner tras firmar con el club germano: "Estoy deseando empezar la nueva temporada con el Leipzig y, sobre todo, con sus aficionados, que tienen un significado especial para mí. Tenemos muchos planes juntos y, ahora, por supuesto, también quiero ser el primer jugador del Leipzig en superar la marca de los 100 goles", dijo.

Por su parte, el director deportivo del Leipzig, Christoper Vivell, destacó que Werner es un "delantero fantástico" que aportará elementos adicionales a su delantera. "Ha podido adquirir experiencia internacional y conoce muy bien al Leipzig", resaltó.

Werner competirá por un puesto en la delantera con nombres como André Silva, Yossuf Poulsen, Alexander Sörloth o Christopher Nkunku. Y, antes de firmar por el que ya es su nuevo club, se despidió del Chelsea y de sus aficionados a través de una emotiva carta:

"Queridos blues, hoy se marca el fin de mi travesía con el Chelsea. Estoy muy agradecido por el tiempo que pasé en este club tan especial. Me gustaría expresar el cariño que le tengo a mis compañeros, a los entrenadores, al staff y, en especial, a los seguidores del Chelsea. Sentí mucho amor y apoyo en estos últimos dos años y no olvidaré como me sostuvieron en momentos buenos y en momentos difíciles", escribió.

Además, recordó que en las dos temporadas que estuvo en el Chelsea, levantó trofeos importantes como la Liga de Campeones. "Jamás olvidaré el cántico que me compusieron. ¡Espero con ansias volver a jugar en Stamford Bridge otra vez!", concluyó.