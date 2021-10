El campeón mundial que pudo ser compañero de Yerry Mina: la curiosa historia del por qué no llegó

Se trata del atacante Olivier Giroud, quien estuvo a punto de fichar por el Everton de Inglaterra, procedente del Arsenal, pero reveló por qué no se concretó el fichaje: todo porque una amiga de su madre le advirtió que no lo hiciera.

El campeón del Mundial de Rusia 2018 estuvo cerca de ser 'toffee', un año antes de disputarse la cita orbital y firmar por varias temporadas; esto, previo al arribo del colombiano Yerry Mina, quien fichó por el club de Liverpool, tras su paso por el Barcelona.

Ahora y luego de varios años de la operación fallida, Giroud, antes del lanzamiento de su autobiografía, 'Siempre cree', reveló por qué no se vistió de azul y blanco.

En una entrevista con 'The Guardian', el delantero francés explicó que, "mi fe cristiana me guio" y señaló el momento en que Nicole (la amiga de su madre) se puso en contacto con él para explicarle los sueños proféticos que había tenido, advirtiendo que una mudanza al Everton no le daría al delantero la satisfacción que buscaba.

"Creo en la historia de Jesús en la Biblia y que es para traernos más humildad. El sufrimiento es una parte básica de la vida. Construye tu personalidad como ser humano. De ahí viene mi fuerza mental", sentenció Giroud.

“Mi fe me ayudó todos los días, especialmente cuando tuve que tomar decisiones importantes. Por ejemplo, en mi libro se puede entender por qué no fui al Everton y por qué me quedé en el Chelsea en lugar de fichar por el Inter", expresó el francés en entrevista.