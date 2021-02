"¿El contrato de Messi? Cuando me enteré, me reí... lo felicito, logró un contrato astronómico"

Karl-Heinz Rummenigge, director general del Bayern Múnich y emblema de la selección alemana, habló en las últimas horas sobre las cifras del contrato de Lionel Messi con Barcelona , que el diario 'El Mundo' filtró en las últimas semanas.

"Cuando me enteré, me reí… solo puedo felicitarlo porque logró hacer un contrato astronómico", dijo el exjugador y el elegido por FIFA entre los mejores 50 del Siglo XX, en diálogo con 'Corriere'.

"En los últimos diez años todos hemos cometido errores, porque hemos gastado cada vez más a favor de jugadores y agentes. La pandemia ha demostrado que tenemos que dar marcha atrás y volver a un modelo más racional. Espero que sea posible, pero no será fácil", reflexionó Rummenigge.

El director general del Bayern Múnich elogió también a Cristiano Ronaldo , astro portugués de la Juventus.

"Cuando en Juventus compraron a Ronaldo tenía curiosidad por ver cómo funcionaba y funcionó muy bien. Hace unos meses estuve en Turín para una reunión, Agnelli me mostró el nuevo polideportivo y estaba Ronaldo en el vestuario con el pecho desnudo: pocas veces he visto un cuerpo así, me dio la impresión de estar entrenado al 100 por ciento para continuar unos años más en un nivel alto", concluyó.