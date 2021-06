Desde la salida de Zinedine Zidane del banquillo del Real Madrid, el club español se encuentra en búsqueda de un sustituto para el entrenador francés, que dejó una huella en las huestes 'merengues'.

Muchos han sido los nombres que han sonado para reemplazar a 'Zizou', ente ellos el de Carlo Ancelotti, actual entrenador de James Rodríguez y Yerry Mina.

Sin embargo, desde México se alzó una mano, la del siempre polémico Hugo Sánchez.

El mexicano es una leyenda del madridismo por los siete años que pasó en el club como jugador y en los que consiguió ser uno de los máximos goleadores históricos de la 'casa blanca'.

El último lunes, 'Hugol' habló con el 'Chiringuito' y fue claro en su mensaje: "'Presi' aquí estoy, ya salí campeón, bicampeón con Pumas, dirigí a la selección mexicana en Copa Oro, Copa América, Estoy listo para dirigir al Real Madrid".

Estas declaraciones no tomaron con sorpresa a la opinión pública del fútbol español y mexicano, pues Sánchez desde hace varios años ha mostrado ganas por ser el timonel del Real Madrid. A pesar de que lleva varios años sin dirigir; su último club fue Pachuca, en el 2012.

"¿Por qué no poder estar al frente del Madrid? No es algo que desconozca, como entrenador ya he estado, me he entrevistado con Florentino Pérez y él sabe que estoy dispuesto y no me tiemblan las piernas para ponerme enfrente de los jugadores. Como entrenador ya tuve la experiencia", concluyó el actual comentarista deportivo.

Sin dudas, estos meses serán atractivos por conocer cómo se moverá el mercado para la próxima temporada, pues varios clubes pretenden hacer un cambio en sus banquillos.