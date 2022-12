El delantero de Racing Jonatan Cristaldo fue denunciado por violencia de género

Morella De Las Heras radicó la denuncia ante la justicia en contra de su pareja, el futbolista Jonatan Cristaldo, y aseguró en un video que fue golpeada y arrastrada por el suelo.

El delantero de Racing Club Jonatan Cristaldo, de 30 años y con pasado en el Bolonia italiano, el Palmeiras brasileño y los mexicanos Cruz Azul y Monterrey, entre otros, fue denunciado por su expareja y madre de sus hijos por violencia de género.

Publicidad

Morella De Las Heras radicó la denuncia ante la Justicia y aseguró, a través de un vídeo difundido este jueves en las redes sociales, que Cristaldo la golpeó y la arrastró por el piso de la casa.

Luego, en diálogo con el canal América, afirmó que el delantero la amenazó de muerte.

"Me decía: 'Yo te puedo mandar a matar por 4.000 pesos (unos 66 dólares)'. Para que le hagan una perimetral de 150 días fui a la policía y me mandaron al hospital", sostuvo la De Las Heras, que tenía moretones en la cara.

El duro mensaje de Fredy Guarín en redes sociales: salió en defensa de sus tres hijos

Publicidad

También afirmó que las agresiones comenzaron cuando Cristaldo jugaba en el Metalist ucraniano (2010-2014) y que le aseguraba que tenía "vínculos con la Justicia".

"Yo ya había hecho una denuncia y él me había pedido por favor que no la ratifique, porque era una figura pública. Permití muchas cosas, pero no quiero que mi hija vea cómo su papá me pega", afirmó De La Heras, a quien la Justicia le otorgó un botón antipánico.

Publicidad

Racing Club no se refirió a la denuncia y el entrenador, Eduardo Coudet, incluyó al delantero entre los convocados para jugar este viernes como local ante Defensa y Justicia por la Superliga Argentina.