El derbi Arsenal vs. Tottenham rompió récord de asistencia en el fútbol femenino

El derbi Arsenal vs. Tottenham , disputado este sábado en el Emirates Stadium, batió el récord de asistencia de público a un partido de la liga inglesa femenina, con 47.367 espectadores.

El anterior registro estaba fijado en las 38.262 personas que acudieron al Tottenham Hotspur Stadium en 2019 en el derbi del norte de Londres.

Este récord se une al batido en la final de la Eurocopa femenina, disputada entre Inglaterra y Alemania (2-1), a la que asistieron 87.192 aficionados.

El Arsenal, que domina la liga inglesa con dos victorias, ocho goles a favor y ninguno en contra, goleó al Tottenham (4-0) con tantos de Beth Mead (m.5), la neerlandesa Vivianne Miedema (m.44 y 69) y la brasileña Rafaelle

La temporada pasada, el récord absoluto en un partido femenino se batió en el Camp Nou con motivo del encuentro de ida de las semifinales de la Liga de Campeones entre el Barcelona y el Wolfsburgo. Asistieron 91.648 personas.

La Barclays FA Women's Super League, se fundó en el año 2010 y para esta temporada son 12 equipos profesionales quienes se encuentran disputando el torneo: Arsenal, Machester United, Aston Villa, Liverpool, West Ham, Tottenham, Manchester City, Chelsea, Leicester, Brighton y el Reading son los clubes que participan del certamen que desde 2017 se lleva a cabo desde septiembre hasta mayo.

Así mismo, desde la temporada 2014 se creó la segunda división bajo el nombre de FA Women's Championship, que actualmente cuenta con el mismo número de participantes que la Primera División: El Bristol, el Sheffield, el Chartlon Athletic, Crystal Palace, Birmingham, Durham, London City, Southampton, Lewes, el Blackburn, Sunderland y el Coventry se encuentran en la disputa de los dos cupos que otorga la categoría para ascender.

Con la abultada victoria del Arsenal, las 'gunners' son lideres parciales con puntaje perfecto, mientras que el Tottenham se encuentra en la mitad de la tabla, a la espera de que se termine de desarrollar la segunda jornada del campeonato femenino.

¿Cómo continua la fecha 3 de la liga inglesa femenina?

La jornada seguirá este domingo 25 de septiembre con los encuentros: Brighton vs Reading, Leicester vs Aston Villa, West Ham vs Manchester United, Chelsea vs Manchester City y cerrará la jornada dominical el derbi entre Liverpool y el Everton.

La liga también da cupos a la Women's Champions League, el campeón accederá directamente a la fase de grupos mientras que el segundo y el tercero accederán a las fases clasificatorias del certamen continental.