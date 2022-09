El doloroso momento que vivió Maliek Howell, de Jamaica, tras acercarse al vestuario de Argentina

El pasado martes 27 de septiembre, la Selección de Argentina se enfrentó a su similar de Jamaica en partido preparatorio con miras al Mundial de Catar-2022. Dicho encuentro que se disputó en el estadio Red Bull Arena, de Nueva Jersey, Estados Unidos, finalizó con marcador de 3-0 para la 'albiceleste', que se impuso gracias a las anotaciones de Julián Álvarez y un doblete de Lionel Messi.

No obstante, en las últimas horas se ha hecho viral un video en las plataformas digitales en el que el futbolista del combinado jamaiquino, Maliek Howell, va hasta el camerino del elenco argentino a realizar una petición especial.

En el video, el joven deportista, de 23 años y que no pudo disputar el partido de fogueo contra los dirigidos por Lionel Scaloni ya que permaneció en el banco de suplentes, se acerco al vestuario de Lionel Messi, Paulo Dybala y compañía con el objetivo de llevarse una prenda del seleccionado de Argentina. No obstante, Maliek Howell no pudo cumplir con el objetivo que tenía trazado.

En las imágenes se observa como Howell se encuentra en la puerta de los camerinos de Argentina y allí es recibido por uno de los asistentes del entrenador Lionel Scaloni. También en el video se observa a Lautaro Martínez, figura del Inter de Milán, y a Paulo Dybala, futbolista de la Roma.

"No hay camisetas, no tenemos", esa fue la respuesta en inglés que le dio el asistente a Maliek Howell, quien posteriormente pidió disculpas y se retiró con la cabeza agachada y completamente apenado y triste.

Estas imágenes le han dado la vuelta al mundo y las críticas para el seleccionado de Argentina no se han hecho esperar y más por la reacción que se le ve a Lautaro Martínez, que tras la petición de Maliek Howell esbozó una sonrisa al observar que no le pudieron entregar ninguna camiseta. Tildaron de vergüenza y reproche el actuar tanto de Martínez como de Dybala.

La situación por la que pasó el futbolista de los famosos 'Reggae Boyz' no ha pasado desapercibida en las redes sociales y ha conmovido a todos los amantes del deporte más visto y apasionado en el mundo, a tal punto que ha escrito comentarios pidiéndole a los futbolistas de la Selección de Argentina que intenten buscar a Maliek Howell o que le hagan llegar una prenda o una camiseta de la 'albiceleste'.

Este es el video del momento, que es viral en las redes sociales: