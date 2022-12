"El fútbol argentino está en una crisis terminal”: Presidente de Argentina

Mauricio Macri afirmó este martes, en rueda de prensa, que la AFA está atravesando una serie de problemas en los que se han visto involucrados varios equipos del balompié argentino.

La AFA entró en crisis desde que Julio Grondona expresidente del máximo rector de fútbol argentino, falleció en 2014, por esta razón la FIFA decidió nombrar una comisión normalizadora para que se pudiera a cargo de la entidad futbolística.

Desde que la comisión tomó las riendas de la AFA las cosas no han mejorado, por lo contrario, han ido desmejorando, hasta el punto en el que el gobierno del país ha tenido que pronunciarse al respecto.

"El fútbol argentino está en una crisis terminal. Tal vez peor todavía que la del país cuando lo recibimos. Sus dirigentes en vez de encarar el tema, de ponerlo sobre la mesa, siguen tratando de encontrar un atajo, un parche. No toman las cosas con la suficiente seriedad", afirmó el mandatario argentino frente a la problemática del balompié de su país.

En Argentina el gobierno pagaba cierta cantidad de dinero a los clubes para que dejaran transmitir algunos de sus partidos, en un espacio en la televisión abierta llamado ‘Fútbol para todos’. A raíz de una serie de problemas con los equipos, el gobierno decidió dejar de pagar a las instituciones los derechos de transmisión.

"A pedido de ellos y confirmado por aclamación por la ciudadanía argentina el Estado no va a participar más desde el programa Fútbol para Todos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Espero que lo hayan previsto a partir de febrero, porque nosotros no vamos a participar más", Afirmó Macri que desde febrero de 2017 ‘Fútbol para todos’ no transmitirá ningún partido.

"No hay excepciones para nadie, tienen que pagar impuestos, cumplir con obligaciones y trabajar para que sus estadios sean seguros", manifestó el mandatario, respecto a la situación tributaria de los clubes.

"Espero que la AFA y los clubes en general abandonen la oscuridad y se transformen en instituciones transparentes, creíbles y confiables", el presidente busca que el fútbol argentino vuelva a ser como antes y que la crisis termine lo antes posible.