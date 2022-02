El futbolista italiano que volvió a jugar a los 46 años: estuvo sancionado por cocaína

En Italia, el nombre de Francesco Flachi es tema, en el inicio de la semana, todo porque volvió a jugar, pero ¿cuál es su historia?

El delantero italiano supo vestir las camisetas de equipos como Fiorentina y Sampdoria, pero en el 2010 salió positivo para cocaína y estuvo sancionado durante 12 años.

Publicidad

Ahora, a sus 46 años de edad, Flachi regresó al fútbol, con el Signa 1914, que hace parte de la quinta división del balompié de su país.

Publicidad

“Al principio me sentí mareado, hace una semana que no duermo por la tensión. Ahora estoy muy feliz, quiero agradecer a todos los que me hicieron sentir como antes, como un jugador de fútbol”, afirmo el delantero a ‘La Gazzetta dello Sport’.

Además, mencionó que “este día cancela 12 años de inhabilitación, este es mi renacer. Esta es la prueba de que yo también me he rehecho”.

Publicidad