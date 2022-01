El futbolista que confesó ser homosexual ahora sufre discriminación: "No hay palabras para esto"

Josh Cavallo, futbolista de Adelaide United, decidió confesar que es homosexual en el 2021 y lo peor parece estar viviéndolo en estos días. Todo, luego de que publicara en sus redes sociales que recibió discriminación en un partido contra Melbourne Victory.

Así lo dejó ver en sus redes sociales: "No voy a fingir que no vi ni escuché el abuso homofóbico en el partido. No hay palabras para describir lo decepcionado que estaba en ese momento. Como sociedad, muestra que todavía enfrentamos estos problemas en 2022".

Y agregó: "Esto no debería ser aceptable y debemos hacer más para responsabilizar a estas personas. El odio nunca ganará. Nunca me disculparé por vivir mi verdad y, más recientemente, quien soy fuera del fútbol".

Además, quiso dejarle un mensaje a los jugadores más jóvenes que él y que hayan sufrido algún tipo de discriminación, como le pasó a Cavallo.

"A todos los jóvenes que han recibido abusos homofóbicos, mantengan la cabeza en alto y sigan persiguiendo sus sueños. Sepan que no hay lugar en el juego para esto. El fútbol es un juego para todos sin importar quién seas, de qué color sea tu piel o de dónde vengas", concluyó.