El futuro de Kylian Mbappé no es un tema para hablar en la concentración de la Selección francesa

Los nuevos convocados a la selección francesa de fútbol, Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) y Aurélien Tchouaméni (AS Mónaco), aseguraron este lunes que no han hablado con Kylian Mbappé sobre el futuro de este último.

Ambos futbolistas se incorporaron este lunes por primera vez a la selección francesa en la concentración de Clairefontaine, por lo que fueron los elegidos para la conferencia de prensa.

"Creo que su situación es asunto suyo y no tengo nada que decir sobre eso", declaró Diaby, quien procede de la cantera del Paris Saint-Germain y coincidió con Mbappé en el club parisino del que salió en 2019.

El nuevo delantero de los "bleus" explicó que se alegró mucho de volver a ver a Mbappé en el marco del equipo nacional, pero aseguró que no charlaron de nada trascendente: "He hablado con Kylian, pero solo me ha felicitado por mi selección. Luego hemos comido y nos hemos reído. No hemos hablado de su futuro".

Por su parte, el medio Aurélien Tchouaméni, preguntado sobre si los jugadores habían conversado con Mbappé sobre su futuro, afirmó: "hemos hablado de los diferentes resultados de nuestros equipos el fin de semana, pero no hemos hablado de eso".

Mbappé, de 22 años, llegó a la concentración como todos los demás convocados por el seleccionador galo, Didier Deschamps, para los tres partidos de clasificación para el mundial de 2022 que se disputarán entre este miércoles y el martes de la próxima semana.

El mercado de fichajes está a punto de cerrar -lo hace en la medianoche de mañana martes- y el PSG no ha dado por ahora señales de que vaya a aceptar la segunda oferta que el Real Madrid presentó la semana pasada para fichar al astro francés: 170 millones de euros más 10 en variables.