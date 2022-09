El futuro de Marcelo Gallardo en River Plate estaría definido, tras eliminación en Copa de Argentina

Tras la eliminación de River Plate en la Copa Argentina, a manos de Patronato, se confirma una de las peores temporadas de Marcelo Gallardo en el banquillo 'millonario' y, probablemente, la última chance que tenía de seguir compitiendo para cerrar el 2022 con un título, ya que la liga profesional está lejos en puntos, pero más en fútbol y rendimiento.

El equipo de la 'banda cruzada' se enfrentó a Patronato el pasado miércoles en la noche, en los cuartos de final de la Copa Argentina. Tras perder de local por la mínima diferencia, contra Talleres de Córdoba, el conjunto del 'Muñeco' Gallardo llegaba con la ilusión de ganar y avanzar de ronda.

Publicidad

Cabe resaltar, que River Plate no está clasificado a la próxima edición de la Copa Libertadores y ésta competencia era una oportunidad viable para conseguir el cupo, pues en la liga doméstica los resultados no se han dado, por lo cual no ha podido definir su participación para el próximo año.

Durante el encuentro, se vio un River atípico a lo que se acostumbra con Gallardo; Bruno Zuculini abrió el marcador del partido a los diez minutos, que posteriormente fue revertido y remontado por Patronato, dejando en evidencia las limitaciones en todas las líneas del equipo 'millonario' dentro del terreno de juego.

Tras el 2 a 1, el colombiano Juan Fernando Quintero igualó las cargas por medio de un golazo olímpico, a los 52 minutos, lo que sirvió para llevar la serie a los penales, pero no fue suficiente para clasificar a las semifinales de Copa Argentina frente a Boca Juniors. El volante colombiano, junto a Miguel Ángel Borja, anotaron desde los once pasos para el cuadro de Núñez.

¿Cómo festeja el plantel de Patronato en el vestuario? ¡CON COLIBRÍ INCLUIDO! pic.twitter.com/PHId94FLnY — SportsCenter (@SC_ESPN) September 29, 2022

Frente a la eliminación y floja campaña del equipo, el 'Muñeco' Gallardo se refirió en rueda de prensa sobre el presente y su futuro en la institución.

Publicidad

Un mal año

"No quiero hablar de errores arbitrales, hago foco en lo que no pudimos hacer en todo el segundo semestre del año. Ha sido un año difícil, raro, nos pasan cosas como la de este partido también, errores muy puntuales que significan goles. Hicimos el intento, los jugadores se brindaron, fue un digno Patronato, un noble Patronato que, más allá de estar peleando el descenso, son varios partidos ya que propone un juego directo. Ahora, a estar tranquilos y serenos para reflexionar y ver cómo seguimos. Siempre nos caracterizamos por ser un equipo autocrítico, de exigencias que nos ponemos nosotros para encarar el año y no se pudieron cumplir", dijo el timonel del cuadro riverplatense.

Publicidad

El diario 'TyC Sports' de Argentina informó que en las próximas semanas habrá una definición sobre el tema Gallardo y no en diciembre como se especulaba previamente a la eliminación de la Copa Argentina. "La dirigencia de River le extenderá una oferta a Gallardo en los primeros días de octubre con el objetivo de que continúe liderando el barco a partir de 2023”.

“Los malos resultados no modifican en absoluto la posición que Jorge Brito y el resto de los directivos vienen manifestado desde que asumieron la presidencia: su prioridad es que el 'Muñeco' siga al frente del equipo y confían en que no hay mejor opción para revertir este momento que bajo su conducción” concluyó el medio.