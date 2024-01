¿El ganador del Premio The Best de la FIFA recibe dinero? Los beneficios de este galardón

Los Premios The Best cada año tienen la misma importancia que el Balón de Oro, ya que es el galardón entregado oficialmente por la FIFA, mientras que el otro es de la revista ‘France Football’.

Por ello, muchos hinchas del fútbol siempre están a la expectativa de quién pueda quedarse con este reconocimiento, y también surgen preguntas como si el ganador recibirá dinero.

Para el 2024, aunque son varias las categorías los que más se llevan los reflectores son los tres nominados en el fútbol masculino y femenino, que son Lionel Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé en los hombres, mientras que en la rama de las mujeres están Linda Caicedo, Jennifer Hermoso y Aitana Bonmatí.

¿El ganador del Premio The Best de la FIFA recibe dinero?

Hasta el momento el máximo organismo del fútbol mundial no entrega un reconocimiento monetario por conseguir este galardón, pero para los futbolistas es algo que anhelan porque los consagra como el mejor jugador del mundo, algo que los lleva a conseguir mayores beneficios.

De hecho, desde el 2016 que se entrega el Premio The Best, las marcas que patrocinan a los jugadores que lo ganan, muchas veces les dan una bonificación a estos atletas.

Además, los jugadores que consigan el galardón, por supuesto siempre se llevarán más las miradas durante el siguiente año, al ser considerado el mejor futbolista del planeta, y muchas veces esas cuestiones es lo que atrae a contratos de patrocinio.

¿Cómo es el diseño del Premio The Best de la FIFA?

La artista de Croacia, Ana Barbic diseñó este lujoso y atractivo galardón que es similar al trofeo de la Copa del Mundo, pero esta vez cubierta de platino y con un balón en la parte superior. Además, pesa un poco más de 6 kilogramos y mide 31 centímetros.

Premio The Best AFP

¿Cuándo será la ceremonia de los Premios The Best de la FIFA?

La gala del 2024 está programa para este lunes 15 de enero, en Londres , Inglaterra y ya se conocen a los finalistas nominados para luchar por este trofeo.

¿Quiénes son los nominados a los Premios The Best de la FIFA?

Finalistas Premio The Best masculino

Erling Haaland, Lionel Messi y Kylian Mbappé

Finalistas Premio The Best femenino

Aitana Bonmatí, Linda Caicedo y Jennifer Hermoso

Linda Caicedo, en juego con la Selección Colombia femenina. Foto: AFP.

Finalistas al Premio Puskás

Julio Enciso, Guilherme Madruga y Nuno Santos

Finalistas a Premio The Best – entrenadores masculinos

Pep Guardiola, Simone Inzaghi y Luciano Spalletti

Finalistas a Premio The Best – entrenadores fútbol femenino

Jonatan Giraldez, Emma Hayes y Sarina Wegman

Finalistas al mejor arquero en Premio The Best

Yassine Bounou, Thibaut Courtois y Ederson

Finalistas a mejor arquera en Premio The Best

Mackenzie Arnold, Catalina Coll y Mary Earps