El histórico de Manchester United que confesó su odio por tres jugadores de Liverpool

La rivalidad entre Liverpool y Manchester United ha sido una de las más significativas en el fútbol europeo, siendo dos equipos que han conquistado gran variedad de títulos en varias ocasiones y que han abierto el debate de cuál es el mejor club de Inglaterra.

Muchos de los jugadores que han pasado por ambos bandos, no se han guardado nada a la hora de hablar de sus rivales y Rio Ferdinand, legendario defensor de los 'red devils', no se ha olvidado de mencionar a algunos delanteros del conjunto 'red' que le han generado dificultades a lo largo de su trayectoria.

En su programa de YouTube, 'Vibe With Five', el exdefensor habló sobre tres jugadores del Liverpool que no le gustaban, mencionando algunos amargos encuentros que tuvo con ellos dentro del campo y algunas actitudes que tenían, siempre resaltando que nunca han sido de su agrado.

El primer nombre en cuestión fue Mario Balotelli, delantero italiano que militó en Liverpool en el año 2014. Ferdinand no coincidió con él en el campo, pero resaltó algunos comportamientos que tenía el jugador con los aficionados: “Odiaba a Balotelli, lo odiaba. Hizo un par de cosas con los fanáticos que no me gustaron y pensé que era grosero. Pero hablo con él ahora. Es una locura porque lo vería después y solo sería respetuoso. En los partidos, al final lo respeté, era un animal en el campo."

Luis Suárez y Fernando Torres tampoco eran del agrado de Rio Ferdinand y mencionó una situación que se dio con el delantero español en uno de los partidos en los que se enfrentaron, en la que el central inglés terminó con una lesión en el pie: “No me gustaba Suárez, no me gustaba Torres. Pisó mi pie una vez cuando la pelota estaba en el otro extremo, puntadas en mi pie. Estaba jugando, la pelota estaba en el otro extremo, tuvimos algunas peleas, él estaba jugando, simplemente me pisoteó el pie."

“Entré en el descanso, me quité la bota y fue lo peor que pude haber hecho. Mi pie hizo 'guau', necesito puntos. Tuve una inyección, durante mucho tiempo me estaba matando, tengo una cicatriz en el pie”, declaró el exjugador.

Rio Ferdinand se ha consagrado como uno de los mejores defensores en la historia del fútbol inglés, teniendo actuaciones destacadas con el Manchester United, tanto en las competencias británicas como en el fútbol internacional, siendo un jugador imprescindible para Sir Alex Ferguson, técnico que lideró una gran generación de futbolistas de los 'red devils'.