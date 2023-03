El juego entre Olympiacos y AEK Atenas fue aplazado por tragedia ferroviaria en Grecia

Este miércoles, Olympiacos tenía todo en orden para medirse contra el AEK Atenas para el partido de vuelta por la Copa de Grecia, sin embargo, una tragedia ferroviaria en dicho país, obligó el aplazamiento de los encuentros a desarrollarse. De esta manera, los de El Pireo tendrán la posibilidad de recuperar a James Rodríguez que inicialmente no había sido convocador por lesión.

"Por decisión del presidente de la Federación Helénica de Fútbol, Panagiotis Baltakou, tras la pertinente comunicación con el gobierno, se posponen todos los partidos de hoy", fue el comunicado que emitió el ente rector del balompié griego luego de conocerse la noticia sobre el choque de trenes que dejó como saldo varios personas fallecidas.

Este martes en la noche, en la región de Tempi, en Grecia, se presentó un accidente ferroviario que ya registra 36 muertos y más de 60 personas heridas. Ante la magnitud de los hechos ocurridos, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis declaró tres días de luto en el país y por ende los partidos entre Olympiacos y AEK Atenas, y PAOK y Lamia, fueron postergados, sin fecha aún definida.

De esta manera, Olympiacos, equipo en el cual milita James Rodríguez, tendrá más tiempo para recuperar al colombiano, que actualmente se encuentra lesionado, y para preparar dicho partido frente AEK Atenas, tarea que no será nada fácil, pues los 'blanquirrojos' tendrá que darle vuelta al 3-0 que sufrieron en contra el partido de ida.

La lesión de James Rodríguez

El colombiano ha representado una baja sensible para el conjunto de El Pireo, puesto que poco a poco se ha convertido en una de las piezas importantes en el engranaje futbolístico que dirige Míchel González. Justamente el técnico español ha manifestado su afinidad por el estilo del cucuteño y lo ha respaldado poniéndolo en el once inicialista cada vez que puede. Sin embargo, en el último tiempo, las fantasmas de las lesiones aparecieron de nuevo en la carrera de Rodríguez Rubio.

El pasado 13 de febrero, el volante se fajó con un doblete en la victoria 6-1 sobre Panaitolikos, no obstante, no todo fueron noticias buenas, ya que el colombiano sintió una molestia, que ya lo ha marginado de dos encuentros con la camiseta del conjunto heleno. Lamia y Panathinaikos fueron los dos rivales que enfrentó Olympiacos sin la presencia del Rodríguez Rubio, sin embargo, los resultados no fueron del todo malos, pues registraron una victoria y un empate, respectivamente.