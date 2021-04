Este jueves, el fútbol seguirá siendo protagonista a lo largo y ancho de todo el globo terráqueo con emocionantes compromisos que harán delirar a todos los amantes del deporte.

En el liga italiana, Roma y Atalanta lucharán por quedarse con los tres puntos, en un cotejo que promete goles por montón.

En España; Atlético de Madrid y Barcelona estarán obligados a ganar sus respectivos partidos para seguir la línea del Real Madrid , de lo contrario, los 'merengues' terminarán como líderes la jornada.

En nuestro lado del mundo, Nacional debutará en la fase de grupos de la Copa Libertadores , mientras que Junior y Santa Fe disputarán el primer de cuatro encuentros que tienen por delante.

Por su parte, La Equidad y Tolima intentarán dejar en lo más alto el nombre de Colombia en Brasil, por la Copa Sudamericana .

Esta es la agenda de partidos de este jueves:

Serie A

11:30 a.m.: Roma vs. Atalanta

1:45 p.m.: Nápoles vs. Lazio

Liga de Holanda

11:45a.m.: Ajax vs. Utrecht

LaLiga

12:00 p.m.: Atlético de Madrid vs. Huesca

3:00 p.m.: Barcelona vs. Getafe

Premier League

2:00 p.m.: Leicester vs. West Bromwich

Primeira Liga

3:00 p.m.: Porto vs. Guimaraes

Copa Libertadores

5:00 p.m.: Fluminense vs. River Plate

7:00 p.m.: Atlético Nacional vs. Universidad Católica

9:00 p.m.: Junior vs. Santa Fe

Copa Sudamericana

2:00 p.m.: Talleres vs. Emelec

5:15 p.m.: Bragantino vs. Tolima

5:15 p.m.: Aragua vs. Lanús

5:15 p.m.: Gremio vs. La Equidad