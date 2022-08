El 'lujito' que lució Robert Lewandowski en su presentación con el Barcelona

El pasado 20 de julio, Robert Lewandowski fue presentado como el nuevo gran refuerzo del Barcelona, después de protagonizar la gran 'novela' del mercado de fichajes, en la que el Bayern de Múnich, finalmente le dio salida al jugador, después de una gran disputa, que acaparó la atención del mundo del fútbol.

Aunque su presentación oficial será el próximo 5 de agosto, frente al público del Camp Nou, el delantero polaco ya realizó su debut como jugador 'azulgrana', frente al Real Madrid, en un duelo de fogueo en Las Vegas, que se definió con un gol de Raphinha en el primer tiempo.

El día que Robert Lewandowski posó con la camiseta del Barcelona por primera vez, también lució con un artículo de lujo, cuyo precio ronda en los 300.000 euros, que no dejó indiferente a nadie, demostrando que un futbolista de su categoría puede darse ciertos lujos.

El artículo en concreto, se trata de un reloj de la prestigiosa marca suiza, Audemars Piguet, con la que el delantero polaco decidió colaborar en uno de los días más importantes de su carrera deportiva.

Lewandowski posó con el modelo Royal Oak Calendario Perpetuo de 41 mm en cerámica negra acabada a mano y con esfera gris pizarra, que le dieron un estilo opulento y elegante para su primera presentación como jugador 'culé'. El reloj usado por el polaco, presenta el día, la fecha, el mes, la luna astronómica y la semana del año.

Robert Lewandowski, aún no se ha estrenado como goleador del conjunto 'azulgrana', tras tres partidos disputados en la gira del club por Estados Unidos, contra Real Madrid, Juventus y New York Red Bulls. Aún así, se espera que el delantero polaco sea el goleador que necesitan los dirigidos por Xavi Hernández para volver a destacar en la élite del fútbol, tras varios años en los que no han conseguido los mejores resultados.