El partido entre España y Portugal acapara todos los focos este jueves en la Nations League

El choque España-Portugal centra este jueves la primera jornada de la nueva edición de la Liga de Naciones, mientras la República Checa de Patrick Schick desafía a Suiza.

España, finalista en octubre pasado de esta 'joven prueba' de la UEFA, recibe a la Portugal de Cristiano Ronaldo, ganador de la primera edición disputada en 2019: el encuentro que se celebrará en Sevilla es todo un duelo.

Portugal contará con Cristiano, que detenta desde el pasado año el récord de goles marcados con una selección (115) y fue el autor de un triplete en el Mundial de 2018 en Rusia frente al mismo adversario (3-3) en la fase de grupos.

'CR7' podría saltar al césped acompañado por Bernardo Silva y Joao Cancelo, recientes ganadores de la liga inglesa con el Manchester City.

Al mismo tiempo, en otro partido del grupo 2 de la Liga A, en la que 16 equipos se disputan la victoria final, la República Checa se medirá a Suiza.

En Praga, los checos, que no están clasificados para el Mundial de Qatar-2022, contarán con su delantero Patrik Schick, segundo mejor goleador de la Bundesliga esta temporada (24 tantos).

Para la 'Nati' como para las otras naciones que jugarán el Mundial a finales de año, estos partidos de Liga de Naciones sirven de preparación para la gran cita planetaria.

Al mismo tiempo, la Serbia, de Dusan Vlahovic, recibe este jueves a la Noruega de Erling Haaland, dos jóvenes goleadores de alto nivel, en el grupo 4 de la Liga B, mientras que Suecia visitará a Eslovenia.

El programa de partidos de la Liga de Naciones para este jueves 2 de junio:

Liga A

Grupo 2

España vs. Portugal (1:45 p.m., hora de Colombia).

República Checa vs. Suiza (1:45 p.m., hora de Colombia).

Liga B

Grupo 2

Israel vs. Islandia (1:45 p.m., hora de Colombia).

Grupo 4

Eslovenia vs. Suecia (1:45 p.m., hora de Colombia).

Serbia vs. Noruega (1:45 p.m., hora de Colombia).

Liga C

Grupo 2

Chipre vs. Kosovo (11:00 de la mañana, hora de Colombia).

Irlanda del Norte vs. Grecia (1:45 p.m., hora de Colombia).

Grupo 4

Georgia vs. Gibraltar (11:00 de la mañana, hora de Colombia).

Bulgaria vs. Macedonia del Norte (11:00 de la mañana, hora de Colombia).

Liga D

Grupo 2

Estonia vs. San Marino (11:00 de la mañana, hora de Colombia).