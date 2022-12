“El Real Madrid es el club de mis sueños, pero no lo es todo”: Aubameyang

El goleador del Borussia Dortmund, en entrevista con ‘Fussball Bild’, admitió que desea jugar en el conjunto merengue, pero que el resto de su carrera podría pasar por otro equipo.

“Real Madrid es el club de mis sueños, es verdad, pero no es lo único que existe en el mundo. Si el Madrid algún día se interesa por mí, me llamará, y si no ocurre, eso no es ningún problema. Yo vivo mi vida y miro con optimismo hacia el futuro", afirmó el delantero gabonés, quien actualmente está disputando la Copa Africana de Naciones con su país.

Publicidad

Aubameyang asegura sentirse feliz en el Dortmund, sin embargo no aseguró su continuidad en el club alemán: “nadie puede predecir el futuro. Ahora estoy en Dortmund y me encanta. Pero no puedo decir que me quedaré dos años, cinco o diez. Puede que venga un club en junio, llegue a un acuerdo con el Dortmund y me vaya".

Algo que tiene claro el futbolista africano, es que no puede traicionar a su club: “jamás iría al Bayern Munich, sería muy duro para los fanáticos del Dortmund. Si me hicieran una oferta, les diría que no”.

Aubameyang es actualmente el máximo goleador de la Bundesliga, con 16 anotaciones, y es uno de los candidatos a ganar la Bota de Oro, premio que recibe el jugador con más goles en las grandes ligas europeas.