"El The Best 2020 debería ser para Lewandowski, no sé qué hacen Lionel Messi y Cristiano ahí"

En las últimas horas, el premio The Best ha generado toda clase de comentarios provenientes de todas las personas cercanas al mundo del fútbol. Cabe recordar que Lionel Messi, Robert Lewandowski o Cristiano Ronaldo se llevarán el anhelado premio.

Ahora, es Dimitar Berbatov quien ha dado declaraciones sobre lo que será la premiación de este 2020.

"El The Best 2020 debería ser para Lewandowski y si no se lo conceden, está claro que será una gran injusticia", inició para 'BetFair'.

Además,. fue claro y contundente a la hora de acotar que "estoy sorprendido de que Cristiano Ronaldo y Messi estén entre los finalistas. No tengo muy claro que deberían ocupar esos puestos. Pero por desgracia el fútbol es un negocio y detrás de las bambalinas hay un trabajo de agentes, de prensa... hay mucho más allá de las cámaras y de lo que vemos"

Para el exfutbolista búlgaro, el atacante alemán está en la cima de los mejores jugadores actualmente y para él no hay discusión alguna en que debe llevarse el The Best a casa.

"Lewandowski es uno de los mejores delanteros del fútbol moderno. Y este es un tema en el que al final, no puedes coincidir con todo el mundo. Sí, hay otros grandes delanteros como Kane , Messi , Cristiano, Agüero ... que hacen muchos goles desde hace muchos años y están entre los mejores. Pero la manera como Lewandowski se mueve en el campo... para mí está en mi top-3 de delanteros del momento, es magnífico", concluyó.

El premio The Best se entregará este jueves y el argentino, el portugués y el alemán esperan con ansías quien será el ganador del trofeo en este 2020.