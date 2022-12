No, gracias.

"Él todavía no ha alcanzado la forma que necesita": Kovac refiriéndose al debut de Coutinho El entrenador del Bayern Múnich, Niko Kovac, dijo hoy en rueda de prensa que el brasileño Philippe Coutinho no está todavía en plena forma y que él no se precipitará en hacerlo debutar con el club bávaro sino que le daré el tiempo que necesite.