El Villarreal sigue de cerca a una joven promesa del Medellín, Juan David Mosquera

La filial B del Villarreal le sigue la pista a una joven promesa del fútbol colombiano, específicamente a un talento del Independiente Medellín. El 'submarino amarillo' quiere hacerse con el fichaje de Juan David Mosquera, de 19 años, para disputar la competición de aquel país, la Liga Smartbank.

Esa información ha circulado con bastante fuerza en las últimas horas y es que además el periodista español, Víctor Frank, le confirmó a Gol Caracol que la información es cierta.

"El Villarreal, equipo al que sigo, puede fichar a un jugador de allí, de Colombia, es Mosquera, lateral derecho. Es para su equipo B, es muy joven", esas fueron las palabras del comunicador ibérico que cubre al equipo de la comunidad valenciana.

Y es que el nombre de Mosquera ha sonado con fuerza en las últimas semanas debido a sus buenas presentaciones con el 'poderoso', pues no sólo el Villarreal querría hacerse con sus servicios, debido a que el Portland Timbers de la Major League Soccer también le habría hecho una oferta al nacido en Cali, Valle del Cauca. No obstante, aún no se habría llegado a un acuerdo.

Mosquera López inició su carrera deportiva a los 9 años en la Escuela Sarmiento Lora, una de las más reconocidas en la formación de futbolistas. Hizo parte de la liga vallecaucana y también de las selecciones Valle.

En el 2019 hizo parte del equipo de la Selección Colombia Sub-17 que disputó el Sudamericano de la categoría en Perú. En dicho campeonato disputó dos compromisos. También ha tenido llamados a la Sub-20.

Juan David, de otro lado, tuvo su debut con la camiseta del cuadro rojo de Antioquia el 7 de febrero de 2020 frente a Patriotas, en partido válido por la cuarta jornada. De igual manera, salió campeón con el Medellín de la Copa Colombia en el 2020.