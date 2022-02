Emblema del Manchester United sobre Cristiano Ronaldo: “Es un mal ejemplo para los jóvenes”

Paul Ince, un referente de los ‘diablos rojos’ en la década del noventa, declaró para ‘SunSport’ las malas acciones que ha mostrado Cristiano Ronaldo, desde que volvió al Manchester United.

"Creíamos que iba a ser bueno para los más jóvenes, pero ya vimos muchas veces, como cuando se va corriendo al vestuario sin aplaudir a la gente por su apoyo, que es un mal ejemplo. ¿Por qué vas a escuchar a alguien que actúa de esa forma?", afirmó Ince.

Publicidad

El exfutbolista, de 54 años, respeta el sin sabor que debe estar sintiendo el luso debido a los malos resultados, aunque no lo comparte: "Entiendo la frustración, pero tienes que llevarte eso puertas adentro, no adelante de los hinchas y las cámaras. Empezó volando, pero después dejó de recibir buenos servicios, empezó a jugar más atrás donde no es un peligro para nadie y después llegó la frustración"

Publicidad

Además, sentenció de forma dura acerca del ‘7’ de los ‘red devils’: “Es un jugador egoísta. Ronaldo juega para Ronaldo, y si no hace goles no va a estar feliz . Lo vimos en Juventus. Cuando se fue, Giorgio Chiellini dijo que podía ser una familia de nuevo".