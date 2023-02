Emiliano 'Dibu' Martínez arrepentido de su gesto al recibir su premio a mejor arquero del Mundial

Luego del triunfo en la Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 en donde Argentina se coronó por tercera vez como campeón del mundo, uno de los nombres que salieron a relucir fue el de Emiliano 'Dibu' Martínez.

El argentino fue de los que más polémica causo debido a ciertos gestos y conductas que, a nivel general en el aficionado del fútbol, no cayeron muy bien e incluso para algunos compañeros de profesión fueron considerados como inapropiados y de mal gusto.

De hecho, en la Copa del Mundo no fue la primera ocasión que se hicieron estos gestos por parte del 'Dibu'. Recibiendo el premio a mejor portero de la Copa América de Brasil hecha en 2021, pasó por lo mismo y su nombre fue tendencia no solo por su premio si no también por su gesto.

Estos gestos tuvieron más repercusión cuando se repitieron en la ceremonia previa a que se entregaran las medallas de campeones del mundo y precisamente lo hizo con el mismo tipo de premio esta vez para el certamen mundial.

Luego de recibir el 'Guante de Oro', lo puso en una posición cercana a su miembro acompañándola con cierta gesticulación que no cayó muy bien en líneas generales.

Ante esta situación Emiliano fue preguntado y en una entrevista para 'ESPN' mostró su arrepentimiento luego de haber hecho esta actuación durante la premiación del mundial.

“Fue una boludez que hicimos con los chicos, pero eso es lo único que no estoy orgulloso de haberlo hecho”, dijo el arquero que actualmente juega en el Aston Villa.

Sin embargo, pocos días después de ser campeón del mundo salió a justificarse en el diario Mundo Deportivo en donde señaló: “Lo hice porque los franceses me abucheaban, la soberbia conmigo no va”.

Por ahora, 'Dibu' sigue en el 'ojo del huracán' después de su mal rendimiento luego de haber ganado el mundial. En su más reciente partido, le metieron cuatro goles y uno de ellos catalogado como autogol. Además, en Premier League promedia 1.48 goles concedidos por partido.

Tras esta polémica actuación, se llevó un regaño por parte de su técnico, Unai Emery, luego de decidir por su propia cuenta ir a rematar en un tiro de esquina en el último minuto y dejar la portería desprotegida para finalmente 'regalar' otro gol.

“Lo decidió por sí mismo. Quizás haya habido un par de casos en la historia en los que el portero sube en el último minuto y marca, pero normalmente te marcan más de lo que marcas tú”, sentenció el técnico español.