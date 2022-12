Emiliano 'Dibu' Martínez y un dardo venenoso: "Es la mayor 'mier*#' del fútbol mundial"

Mientras que en Argentina siguen los homenajes y reconocimientos para el cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni y para los jugadores, después de haber ganado el título del Mundial de Qatar 2022 sobre su similar de Francia, el domingo pasado en el estadio de Lusail por un 4 a 2 en la definición por penaltis; desde otras latitudes llegan fuertes palabras en contra de Emiliano 'Dibu' Martínez , arquero de la 'albiceleste'.

Y es que más allá de su gran actuación en el arco de los argentinos, con penaltis atajados y con intervenciones magistrales, Martínez tuvo una salida en falso cuando recibió el guante de oro e hizo un gesto obsceno a la tribuna, ante los ojos de los aficionados y también en una imagen que se hizo viral prontamente.

Por esa razón, en las últimas horas surgieron algunos dichos y palabras fuertes en contra del guardameta.

"Es la mayor mierda del mundo del fútbol. El hombre más odiado", escribió Adil Rami, quien fue campeón del Mundo en 2018 con Francia, en una publicación de Instagram y que tuvo cientos de comentarios.

"Mbappé los traumatizó tanto que celebran más la victoria con nuestra selección que con su Copa del Mundo", agregó Rami.

Esto se presentó porque básicamente en medio de las celebraciones tanto en territorio catarí, como en Buenos Aires, al polémico 'Dibu' se le vio coreando cánticos en los que se refirió al astro francés, que le anotó tres goles en la final. Y aparte de eso, mostró un muñeco en el desfile triunfal con la cara del '10' de los galos.

Aunque en Argentina hoy todo lo de los héroes campeones del mundo cae en gracia, en territorio europeo no deja de generar más controversia y que se den reacciones como las de Rami.

¿Qué dijo 'Dibu' Martínez sobre el gesto obsceno tras la final del Mundial de Qatar 2022?

El arquero Emiliano Martínez habló sobre su gesto en plena tarima de celebración en el estadio de Lusail y así comentó que "eso lo hice porque los franceses me abucheaban, la arrogancia conmigo no va", explicó el arquero argentino, del que no paran de hablar en las últimas horas.

¿Cuál fue la polémica entre 'Dibu' Martínez y Yerry Mina, en la Copa América 2021?

En la Copa América 2021, Emiliano Martínez también tuvo un enfrentamiento verbal con Yerry Mina, en la definición por penaltis, "¿Estás nervioso, eh? . Mirá que te como...", le dijo a Mina, quien finalmente falló la pena máxima. Desde entonces, el guardameta es poco querido en nuestro país.