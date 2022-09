Emiliano Martínez: “Mi fuerte es el trabajo mental, hasta cuando hay miles de personas insultándote”

Emiliano Martínez es un arquero que se ha ganado su reconocimiento a nivel mundial luego de sus destacadas actuaciones con la selección Argentina, en especial en la recordada tanda de penaltis contra Colombia, en la Copa América 2020.

Por eso, el guardameta de la albiceleste y Aston Villa, se refirió en una entrevista a cómo ha hecho para mantener su nivel y convertirse en alguien fuerte mentalmente.

“Yo trabajo mucho con un psicólogo para estar siempre con la cabeza correcta durante los partidos. Tengo reuniones de dos o tres horas el día anterior a cada partido. Eso me ayuda a estar concentrado y que la cabeza no se me despeje. Me ayuda a hacer lo que tengo que hacer por más de que haya cien mil personas gritando tu nombre o que haya cien mil personas puteándote. Mi foco es el mismo, es el partido”, afirmó de entrada el ‘Dibu’ Martínez en una charla con ‘Clarín’.

Seguido a eso, el arquero de la selección Argentina mencionó que su fortaleza en su posición no es atajar penales o achicar rápidamente o el juego aéreo.

“Es concentración. Yo laburo mucho la cabeza. Muchos te pueden decir que eres bueno en los penales o en el uno contra uno o en el juego aéreo. Cada arquero tiene un fuerte. Si me preguntas mi fuerte, es el trabajo mental”, agregó.

Para terminar, Emiliano Martínez llenó de elogios al astro del fútbol Lionel Messi, con quien tiene el privilegio de estar en la selección albiceleste. El arquero dijo que la ‘Pulga’ es uno más, y todos aprenden de él.

“Yo lo conozco hace dos o tres años y es un pibe súper humilde. Sorprende a todo el mundo. Viene acá y se ríe y lo disfruta como lo disfrutamos nosotros. Vengo de mucho partidos, de estrés y vengo acá y estoy relajado, de vacaciones con amigos. Y eso es lo que siente él también. Y a la hora de competir es un animal. Nos ayuda a todos a ser animales como él”, finalizó.

Cabe recordar que Emiliano Martínez se convirtió en un indiscutible en Argentina, tras ser importante en el campeonato de la Copa América 2020, cuando la albiceleste derrotó 1-0 a Brasil.

Además, el ‘Dibu’ se ganó su ‘fama’ no solo por sus atajadas en los partidos, sino por la tanda de penales contra la Selección Colombia, en las semifinales de aquel certamen internacional, cuando le atajó los remates a Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Edwin Cardona, hablándoles constantemente, desconcentrándolos y luego deteniendo sus disparos.