Emiliano Martínez, sobre la Finalissima: "Los argentinos siempre queremos ganar en Inglaterra"

Emiliano Martínez, portero de la selección argentina, afirmó que los argentinos "siempre quieren ganar en Inglaterra", después de haber ganado la Copa América en otro estadio mítico como Maracaná.

El arquero argentino atendió a la prensa antes de la Finalissima que disputarán Italia e Argentina este miércoles.

"Ganar en Maracaná fue único", comentó Emiliano sobre la final de la Copa América del pasado verano. "No habrá otra final como esa. Como argentino, siempre queremos ganar en Inglaterra. Italia es una de las mejores selecciones del mundo, campeona de Europa y si hubiera ido al Mundial sería una de las favoritas. Los italianos son muy tácticos, trabajan mucho el área defensiva. Son compactos, con jugadores muy rápidos arriba y les gusta salir a la contra".

"La primera vez que vine aquí fue con 17 años con mi padre para un partido de la Copa de la Liga. Vi el estadio lleno y pensé que sería un sueño jugar aquí", añadió.

Sobre su estado físico, Emiliano dijo que no había que preocuparse por no jugar el último partido liguero con el Aston Villa y dijo que no necesita operarse de la rodilla.

"No necesito nada, es un dolor en el rotuliano que tengo desde los 17 años. Se me agravó un poco por haber estado tres años sin parar. Estoy haciendo un trabajo de recuperación y el 17 de junio ya estaré de pretemporada con el Villa", aseguró.