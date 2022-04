Empate para Eintracht Frankfurt y Rafael Santos Borré: 1-1 contra Barcelona, en la Europa League

El Frankfurt y el Barcelona empezaron repartiendo ocasiones en los primeros quince minutos del encuentro de ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League. En este tiempo, el colombiano Rafael Santos Borré estuvo haciendo una presión alta, que en varias ocasiones logró generar equivocaciones en la defensa 'blaugrana', sin éxito a la hora de intentar anotar, por parte de sus compañeros.

Luego, el Barcelona tuvo algunas ocasiones, incitando al delantero barranquillero a bajar más, para buscar el balón y de paso colaborar en la defensa. Las labores del atacante se han dado más en una función de sacrificio, esperando un contragolpe, esto teniendo en cuenta los nombres, la capacidad individual y colectiva de la nómina orientada por Xavi Hernández.

En el minuto 37, Kostic centró una pelota en el área chica de los catalanes y Sergio Busquets tocó a Borré, ocasionando que el árbitro serbio Srdjan Jovanovic, tuviera que mirar el VAR. Tras una rápida revisión, el juez anula un penal que había cobrado.

El delantero nacional se consolidó como el socio ideal de sus compañeros en el final de la primera mitad, jugando cerca a la zona del arco de Ter Stegen. A pesar de ello, el futbolista no pudo tener una opción clara para poder rematar a la portería rival.

Recién comenzado el segundo tiempo, Knauff remató de media distancia, venciendo al portero 'blaugrana'. El club alemán se adelantó 1-0 en el marcador. El ariete barranquillero tuvo sus primeras oportunidades de marcar, luego del primer gol, pero fueron rechazadas por la defensa del Barcelona.

El Barcelona, reaccionó, pero su dominio de balón no se concretó por ahora en el arco de Kevin Trapp, que en los primeros 15 minutos de la segunda mitad, no fue exigido. El Frankfurt intentó salidas rápidas, de no más de cuatro pases, buscando a Borré, Kamada y Lindstrom.

Ferrán Torres igualó los números al minuto 66, al rematar cruzado, al palo derecho del guardameta del equipo germano, luego de una pared entre Dembelé, Frenkie De Jong y él. Con esto, el Barcelona se volvió a volcar en la zona de su contricante.

Faltando 12 minutos, Tuta entró a destiempo a disputar un balón con Pedri y acumuló su segunda amarilla, lo que dejó al Eintracht con 10 hombres en campo.

Rafael Santos Borré dejó la cancha a los 89 minutos, luego de trabajar para un orden táctico en su equipo y esperar un error del Barcelona. El resultado final fue 1-1 en la ida de los cuartos de final de la UEFA Europa League.

¿Cuándo es el partido de vuelta de la serie?

El próximo jueves en el Camp Nou de Barcelona, a las 2 de la tarde hora colombiana. El ganador de esta llave jugará en semifinales ante el vencedor de Lyon y West Ham, que también están 1-1.